  • USD: 18,20 - 18,23
  • EURO: 18,18 - 18,21
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bakan Bilgin: Kadınların iş gücüne katılım sürecine destek vermek önemli

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Şunu biliyoruz ki; Türkiye’nin Cumhuriyet döneminden itibaren kadınların toplumsal hayata katılması, eğitim yoluyla katılması önemli olmuştur. Fakat eğitim yolu ile katılmak sınırlı kalmıştır. Kadınların toplumsal hayatın her alanında rol sahibi olmaları, gelişme açısından önemlidir” dedi.

Ekleme: 2.09.2022 - 12:58 Güncelleme: 2.09.2022 - 12:59 / Editör: Ozge Selin
Bakan Bilgin: Kadınların iş gücüne katılım sürecine destek vermek önemli
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi çerçevesinde düzenlenen Kurumsal Çocuk Bakımı Projesi Kapanış Konferansı'na katıldı.

Burada yaptığı konuşmada Bakan Bilgin, projenin önemine değinerek, "Kadın işgücünün artması, Türk modernleşmesinin karşı karşıya bulunduğu sorunları açmak açısından çok önemlidir. Toplumsal değişme süreci, geleneksel toplumda iş bölümü biçiminin değişmesi, bunun yerine modern bir toplumun yeni farklılaşmış rolleri ortaya çıkarması ve yeni bir iş bölümünün ortaya çıkmasıdır. Kadınlar geleneksel toplumdaki rollerinin dışına çıkar. Bu bazı toplumlarda çok yavaş, bazı toplumda hızlı olabilir. Şunu biliyoruz ki; Türkiye'nin Cumhuriyet döneminden itibaren kadınların toplumsal hayata katılması, eğitim yoluyla katılması önemli olmuştur. Fakat eğitim yolu ile katılmak sınırlı kalmıştır. Kadınların toplumsal hayatın her alanında rol sahibi olmaları gelişme açısından önemlidir" açıklamasında bulundu.

"KADINLARIN İŞ GÜCÜNE KATILIM ORANININ İLERİ SÜREÇLERDE ARTACAĞINI ÖNGÖRÜYORUZ"

Kadınların iş gücüne katılım oranın hızla arttığını ama bunun hala yetersiz olduğunun altını çizen Bilgin, "Bu kaçınılmaz bir dönüşüm sürecidir. Türkiye, endüstriyel toplum süreçlerinde ilerledikçe aşama aşama bu katılım oranının da artacağını görüyoruz. Önemli olan bu katılım sürecine kurumsal yapılarla destek vermek. Kadının ve çocukların gelişimini kurumsal olarak destekleyecek mekanizmaların kurulmasıdır" ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin kalkınmasına devam edeceğini vurgulayan Bakan Bilgin şunları kaydetti:

"Dün büyüme rakamları açıklandı. Bütün dünyada küçülme yaşanırken, resesyon tartışılırken Türkiye büyüme devam ediyor. İkinci çeyrekte Türkiye, yüzde 7.5 büyüdü. Bu fevkalade önemli bir şeydir. Yüzde 5'in üzerinde bir büyüme yaklaşık 700 bin istihdam oluşturuyor. Yüzde 7'lik bir büyüme ise 1 milyonun üzerinde yeni istihdam oluşturuyor. Daha yıl tamamlanamadı. Temmuz verilerine göre Türkiye, bu sene yaklaşık 900 bin yeni istihdam oluşturmuştur. Bu fevkalade önemlidir."

Düzenlenen programa Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut da katıldı.
Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov istifa ediyor!
HDP'li Semra Güzel tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun'da konuşuyor!
Bakan Koca'dan TUS açıklaması!
Dünya basını Erdoğan'ın Yunanistan sözlerini son dakika olarak bildirdi
Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor! Üç örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu
TFF binasına silahlı saldırı! 2 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi!
Ünsal Ban evinde Ankara Kuşu ile birlikte yakalandı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kızılelma ve Hürjet'i imzaladı
Hakan Han Özcan'dan Mansur Yavaş'a 'su zammı' tepkisi
Başkan Erdoğan TEKNOFEST'te önemli açıklamalarda bulunuyor...
CHP'den yine ağaç katliamı! Boğaz manzarası için ağaçları kestiler
HDP'li Semra Güzel adliyeye sevk edildi.
'Mangır Merdan' tartışmasında ortalık karıştı! Aşıları tam mı bunun?
Başkan Erdoğan Putin ile görüştü! Dikkat çeken enerji vurgusu...
Enerji krizinde kemer sıkma politikası devrede: Avrupa’da önlemler sıkılaşıyor
Yunanistan'ın S-300 yalanı ortaya çıkmıştı! ABD'den Yunan tacizine kalkan...
Bakan Murat Kurum'dan Pakistan'daki sel felaketine ilişkin açıklama
Baykar teknoloji lideri Selçuk Bayraktar: TB3 ve Kızılelma 2023’te göklerde
Rekabet Kurulu'na üst üste atamalar... Alınan karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Dedektif anne tacizciyi sigara kokusundan buldu! İstismarcı ünlü fenomenin ağabeyi çıktı

Dedektif anne tacizciyi sigara kokusundan buldu! İstismarcı ünlü fenomenin ağabeyi çıktı

Türkiye, Mersin'deki cinayet ile sarsılmıştı: Minik Müslüme'nin ölümünde flaş gelişme

Türkiye, Mersin'deki cinayet ile sarsılmıştı: Minik Müslüme'nin ölümünde flaş gelişme

Thodex'in kurucusu Fatih Özer, Arnavutluk’ta mahkemeye çıktı

Thodex'in kurucusu Fatih Özer, Arnavutluk’ta mahkemeye çıktı

ABD, Rusya ve Çin'in uzay silahları için toplanıyor

ABD, Rusya ve Çin'in uzay silahları için toplanıyor

Bursa'da Roma dönemine ait lahit bulundu

Bursa'da Roma dönemine ait lahit bulundu

2022 ALES/2 sonuçları açıklandı!

2022 ALES/2 sonuçları açıklandı!