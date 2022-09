Avrupa'da kış yaklaştıkça enerji krizinin etkileri daha da kendini gösteriyor. Rusya'nın gaz silahını çekmesiyle birlikte tasarruf planları peş peşe geliyor.Avrupa’da enerji telaşı: Krizle başa çıkmak için ilginç çözümler! Su ısıtıcısına yeni ayar, saat 22:00’dan sonra...Almanya'da, Rusya'dan ithal edilen gaza bağımlılığı azaltmak ve enerji tasarrufu sağlamak amacıyla kamu binaları, heykeller, anıtlar ve tabelaların ışıkları yerel saatle 22.00'den itibaren kapatıldı.SAAT 22:00'DAN SONRA...Almanya'da federal hükümetin enerji tasarrufu amacıyla aldığı karar çerçevesinde saat 22.00 ile 06.00 arasında aydınlatmalar kapatıldı.HASTANELER KAMU BİNALARI DAHA AZ ISITILACAKKarara göre kamu binaları, heykeller, anıtlar ve tabelaların ışıkları, yerel saatle 22.00'den itibaren kapatılacak. Ayrıca hastaneler dışındaki kamu binaları, 19 derecenin üzerinde ısıtılmayacak.O BÖLGELER BAZI YERLERAğır fiziksel işlerin yapıldığı alanlar 19 dereceden daha soğuk olabilecek. Fuar ve büyük salonlar gibi insanların kalabalık olarak kullandığı alanlar ise hiç ısıtılmayabilecek. Belediye binaları, yönetim binaları, kütüphaneler ve müzeler gibi kamu alanlarında bu önlemlerden önce minimum sıcaklık 20 derece olarak belirlenmişti.Ayrıca mağazalarda ısı kaybını önlemek amacıyla kapılar kapalı tutulacak, kira sözleşmelerinde yer alan minimum ısıtma şartı 6 ay boyunca askıya alınacak, halka enerji tasarrufu yapma yöntemleri anlatılacak. Bugün uygulamaya giren ve 6 ay geçerli olacak bu önlemlerle hükümet gaz kullanımını yüzde 2 oranında azaltmayı amaçlıyor.Köln'ün şehir merkezinde yerel saatle 22.00'den sonra tabelalar ve kamu binalarının ışıklandırmalarının yanı sıra, binalara estetik amaçla yansıtılan ışıklar ve iş yerlerin vitrinlerinin ışıkları kapatılırken, sadece sokak lambaları açık bırakıldı.Köln Belediyesinin aldığı bir kararla 9 Ağustos'tan itibaren tarihi Köln katedralinin ışıklandırması kapatılmıştı.İngiltere'de ise işler biraz daha karışık.İngiltere Başbakanı Boris Johnson, enerji fiyatlarından şikayetçi olanlara öneride bulunarak, vatandaşların eski su ısıtıcılarını yenisiyle değiştirerek elektrik faturalarında tasarruf edebileceklerini belirtti.Johnson, İngiltere'nin Suffolk kentinde yaptığı bir konuşmada, "Kaynaması uzun süren eski bir su ısıtıcınız varsa onu değiştirmek size 20 sterline mal olabilir. Ancak yenisini alırsanız, her yıl elektrik faturanızdan 10 sterlin tasarruf edersiniz." önerisinde bulundu."CİDDEN HABERSİZ Mİ YOKSA SADECE UMURSAMIYOR MU?"Başbakanın enerji tasarrufuna ilişkin bu önerisi, ülkede son dönemlerde artan enerji fiyatları nedeniyle tepki çekti. Ana muhalefetteki İşçi Partisi milletvekillerinden Bill Esterson, Johnson'ın su ısıtıcısı önerisine, "Cidden habersiz mi yoksa sadece umursamıyor mu? Yoksa her ikisi de mi?" yorumunda bulundu."BİRKAÇ YIL SONRA 10 STERLİN TASARRUF EDİN"Bir diğer milletvekili Wes Streeting de "Bu kış faturalarınızı ödeyemiyorsunuz, şimdi bir su ısıtıcısı alın ve birkaç yıl sonra 10 sterlin tasarruf edin. Bu, enflasyonu hesaba katmadan önce, üç yılda günde 3 peni bir tasarruf demek." ifadelerini kullandı. Bazı sosyal medya kullanıcıları da Başbakan Johnson'ın tasarruf önerisine tepki gösterdi.FATURALARDA ÜST LİMİT ARTIRILDIİngiliz enerji sektörü denetim kurumu Ofgem, 26 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, ekimden itibaren hane halkının ödeyeceği enerji faturalarında uygulanabilecek yıllık üst limitin yüzde 80 artırılarak 3 bin 549 sterline yükseltilmesine karar vermişti.Enerji fiyatlarındaki aşırı oynaklık nedeniyle gelecek yılın ocak ayında uygulanacak bir sonraki üst limite ilişkin bir öngörüde bulunulamadığı aktarılan açıklamada, 2023'ün kış aylarında enerji fiyatlarında ciddi yükseliş yaşanabileceği ifade edilmişti.Ülkede yıllık enflasyon temmuzda yüzde 10,1 ile son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı. İngiltere Merkez Bankası, artan enflasyonla mücadele için bu ayın başında son 27 yılın en yüksek faiz artışını yaparak politika faizini yüzde 1,25'ten yüzde 1,75'e yükseltmişti.Öte yandan ülkede "Isıtıcıları kapatın" çağrılarına karşı uzmanlar uyarıda bulundu. İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre, yetkililerin bu uyarıları oldukça tehlikeli bulundu. Sert bir kışa hazırlanan ülkede ısıtıcıların açılmamasının çocuklar için tehlike yarattığını söyleyen uzmanlar, ailelerin ısıtıcıları kapatması halinde çocukların ölebileceğini söyledi."ÇOCUKLARINIZ ÖLEBİLİR"Soğuk evlerin bebeklerde ve küçük çocuklarda akciğer rahatsızlıklarından beyin gelişimini durdurma gibi birçok tehlike oluşturduğunu söyleyen uzmanlar, bunun etkilerinin uzun sürebileceğini ifade etti.RUSYA FRANSA'YA VANALARI KAPATTIRusya'nın devlete ait enerji devi Gazprom, Fransız kamu hizmetleri şirketi Engie'ye gaz tedarikini kestiğini doğruladı. St. Petersburg yöneticisi, Paris merkezli şirketin temmuz ayındaki gaz teslimatlarını tam olarak ödemediğini açıkladı.Gazprom, Engie'ye yaptığı açıklamada, 1 Eylül'den başlayarak, halihazırda tedarik edilen gazın ödemesinin tamamını alana kadar gaz dağıtımını durduracağını bildirdi. Ayrıca, Fransız tarafının salı akşamına kadar ödemeyi yapmadığını ve bunun Rus yasalarına göre daha fazla gaz teslimatını imkansız hale getirdiğini kaydetti.Engie, Gazprom'un kendisine " gaz dağıtımlarında bir azalma " bildirdiği konusunda uyardı ve Bloomberg'e göre " taraflar arasında bazı sözleşmelerin uygulanması konusunda bir anlaşmazlığa " atıfta bulundu. Anlaşmazlıkların nedeni hakkında herhangi bir ayrıntı vermedi ve teslimat kısıtlamalarının seviyesini belirtmedi. Fransa Enerji Bakanı Agnes Pannier-Runacher, Moskova'yı gaz ihracatını silah olarak kullanmakla suçladı.