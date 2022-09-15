Yunanistan'ın terör örgütü PKK/YPG'ye verdiği destek belgelendi

Yunanistan, Türkiye’yi hedef alan terör örgütlerine kucak açmaktan çekinmiyor. Ankara, Atina’nın başta PKK olmak üzere terör örgütlerine verdiği desteğe sık sık tepki gösteriyor. Mülteci kampı adı altında terör faaliyetlerinin kamufle edildiği Lavrion kampı büyük tepki çekiyor.Terör örgütü PKK, Yunanistan'ın başkenti Atina'ya yaklaşık bir saat uzaklıktaki Lavrion kasabasındaki sözde mülteci kampını bir karargah gibi kullanıyor.Kampta, PKK, DHKP-C gibi terör örgütleri iç içe birlikte hareket ediyor. Yunanistan bu durumu kabul etmese de, İsveç'te terör örgütü PKK/YPG'nin sosyal medya sayfası yayımladı görüntü ile Yunanistan'ı yalanladı.Örgütün sayfasından görüntü ile birlikte yayımlanan açıklamada, ''60 yıldır varlığını sürdüren kamp, Öcalan'ın fikirleriyle örgütleniyor.'' ifadeleri kullanıldı.