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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den Financial Times'a gol: Türkiye Ekonomi Modeli

Türkiye'nin uyguladığı kendine özgü ekonomi model özellikle yatırım, istihdam ve büyümede meyvelerini vermeye devam ediyor. Türkiye'yi faiz-enflasyon sarmalından kurtaracak ekonomi modeli bazı odakları ise rahatsız ediyor. Türkiye'nin Ekonomideki hamlelerinden rahatsızl olan kuruluşlardan biri de İngiliz Financial Times gazetesi... Gazete, "Erdoğan Türkiye'nin kasasını dolduruyor ama nasıl yapıyor bilmiyoruz." ifadelerini kullandığı bir analiz yayımladı. Financial Times'a Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den yanıt geldi. Bakan Nureddin Nebati, Türkiye'nin ekonomide benimsediği ilkeleri sıralayıp "Türkiye Economy Model" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den Financial Times'a gol: Türkiye Ekonomi Modeli
Ekleme: 15.09.2022 - 11:11 Güncelleme: 15.09.2022 - 11:22 / Editör: Ozge Selin
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den Financial Times'a gol: Türkiye Ekonomi Modeli
ürkiye son yıllarda uyguladığı ekonomi modeli ile adeta dünyada adından söz ettirmeye devam ediyor.

Türkiye'yi faiz-enflasyon sarmalından kurtaracak Türkiye Ekonomi Modeli ile birlikte, yatırım, istihdam ve büyüme yükselişe geçti.

Pandemiye, savaşa ve enerji krizine rağmen Türkiye'nin ekonomik göstergeleri her geçen gün daha da iyiye gitmeye devam ediyor. İşgücü istatistikleri son 2 yılın en iyi seviyesine gelirken, 2022'nin ikinci çeyreğinde büyüme rakamları ise yüzde 7'yi aştı. Bununla beraber Türkiye'ye yatırım da yağdı. Borsa İstanbul son haftalarda başladığı ralli ile tarihinin en yüksek seviyelerini gördü. Tüm bu gelişmeler yaşanırken, bu durum bazı odakları rahatsız etmeyi sürdürüyor.


İngiliz Financial Times gazetesi, Türkiye'nin ekonomik başarısından rahatsızlığını gözler önüne seren bir analiz kaleme aldı. Analizde, "Erdoğan Türkiye'nin kasasını dolduruyor ama nasıl yapıyor bilmiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

FT analizde kullandığı fotoğrafın altına "Erdoğan muhtemelen ekonomi dersinde değil" ifadesini koydu.

HAZİNE VE MALİYE BAKANI NUREDDİN NEBATİ'DEN FINANCIAL TIMES'A CEVAP: TÜRKİYE EKONOMİ MODELİ
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati İngiliz Financial Times'a İngilizce yanıt verdi. T ürkiye'nin ekonomide benimsediği "Yatırım, Üretim, İstihdam, İhracat ve Büyüme ilkelerini ingilizce sıralayıp "Türkiye Ekonomi Modeli" ifadelerini kullandı.

Nebati'nin Financial Times'a verdiği yanıt şu şekilde;

"Türkiye Economy Model; Investment, Production, Employment, Exports, Growth" ifadelerini kullandı.

FINANCIAL TIMES'IN TÜRKİYE HAZIMSIZLIĞI

Financial Times söz konusu analizinde son on yılda küresel yatırımcıların Türkiye'den çıkış yaptığını iddia etti.

Türk ekonomisindeki büyüme ve borsaya duyulan güvenin görmezden gelindiği yazıda Türk Lirası'ndaki değer kaybının döviz rezervlerini olumsuz etkilediği yazıldı. Döviz rezervlerindeki açığın ise belirsiz para ile finanse edildiği iddia edildi.

Analizde Türkiye'ye gelen yatırımlar kara para, kaçakçılık gibi şeylerle ilişkilendirilmeye çalışıldı. Yazının bir kısmında "Gerçek şu ki, net hata noksan kalemini neyin harekete geçirdiğini bilmiyoruz. Bu kalem gerçekte, altın satışları, döviz ve hizmet ticaretinin yanlış kaydedilmesi veya kaçakçılık gibi pek çok şeyi yansıtıyor olabilir. Ancak büyük bir sermaye akışı olduğunu tahmin ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'nin Rusya ile kurduğu ilişkilerden de rahatsızlık duyduğu bilinen Batı, Avrupa'nın yaptırımları sonrası Rus yatırımlarının Türkiye'ye kaymasından duyduğu hazımsızlığı da analizde gözler önüne serdi. Analizde, Rus parasının Türkiye'ye gelmesinin "Türk bankalarını mutlu" edeceği belirtildi.



YANDAŞ MEDYA KÖPÜRTTÜ
Financial Times'ın Türkiye'nin uyguladığı ekonomi politikalarını hedef alan analizini Türkiye içerisinde de fondaş medya adeta köpürtme yarışına girdi.



Muhalefet tarafından fonlanan Sözcü ve Cumhuriyet gibi gazeteler, FT'nin baştan sona hazımsızlıkla dolu analizine sarılarak "Türkiye'ye kaynağı belirsiz para nereden geliyor?", "Türkiye'nin kasası nasıl doluyor?" gibi başlıkları manşetlerine taşıdı.

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