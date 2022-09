CHP'li belediyeler 9 yıldır vatandaşı böyle sömürüyormuş! 600 milyon lira fazladan su ve kanalizasyon parası alınmış...

Turkuaz Hukuk Bilgi Grubu adına açıklama yapan Av.Atilla Ersoylu, Hinterlant Yasası gereği 31 Mart 2014 tarihinden beri bazı belediyelerin ilçe, kasaba ve köylerde oturan vatandaşlardan 9 yıl boyunca 600 milyon lira civarında fazla su ve kanalizasyon bedeli aldığın bu bedelin geri alınması için dava açma hazırlığı başlattıklarını önesürdü.Ersoylu, kanuna göre ilgili kurumların 2019 yılından itibaren “Son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin yüzde biri oranında pay ayırmak” suretiyle bu ödemeleri geri ödeme zorunluluğu doğduğunu belirterek, “Oluşturduğumuz dev hukuk bürosu ile vatandaşlardan alacağımız vekâletle dava neticesinde yaklaşık her vatandaşımız 15 bin lira civarında geri alacak” dedi.Ersoylu sözlerine şu şekilde devam etti;“Yıllardır üzerinde büyük bir titizlikle çalıştığımız bir dava dosyasını nihayet son noktaya getirdik. Türkiye genelinde 30 Büyükşehir Belediyesi'ni kapsıyor. Bu Büyükşehir Belediyeleri'ne bağlı su ve kanalizasyon müdürlüklerini kapsıyor. Hinterlant Yasası'nın yürürlüğe girdiği 2019 yılından bugüne kadar vatandaştan fazla miktarda hem su hem de kanalizasyon parası alınmış. Üstelik daha sonra çıkan yeni düzenlemeyle fazla tahsil edilen bu bedelin vatandaşa geri ödenmesi için de Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlükleri'nin genel bütçelerinin yüzde birini buna ayırmaları şartı koşulmuş. Ancak gerek vatandaşlarımız ve gerekse fabrika, otel ve benzer işletmeler bu yasal düzenlemeden haberdar olmadığı için gidip bu genel müdürlüklerden daha önce ödedikleri fazla bedelin geri alma girişiminde bulunmamışlar. Bizler yaklaşık 30 Büyükşehir'de dev bir hukukçu ekibi oluşturduk. Bu hukukçu ekibimiz şimdi vatandaşlardan hiçbir masraf yaptırmaksızın vekalet almaya başladı ve aldığımız vekaletlere göre derhal ilgili müdürlüklere fazla aldıkları su ve kanalizasyon paralarının geri alınması için dava açacağız” dedi.“1- “ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN”UN EMREDİCİ HÜKÜMLERİNE;2- ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI “Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün” ilgili yasanın uygulamalarına ilişkin 04/06/2021 tarihli hukuki Genelgesine;3- TBB ( Türkiye Belediyeler Birliği) 'nin23/06/2014 tarihinde yayınlamış olduğu - ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNA İLİŞKİN REHBER- ve bu rehberdeki kararlara; AYKIRI OLARAK;31/MART / 2014 YILINDAN BU GÜNE KADAR 9 YIL BOYUNCA SU BEDELİ OLARAK;1- Türkiye genelinde 30 adet büyükşehirde bulunan, Su ve kanalizasyon Müdürlüklerinin yaklaşık olarak, seçili lokasyonlarda ikamet eden su abonelikleri bulunan vatandaşlardan ve şirketlerden, VATANDAŞ DÜZEYİNDE YAKLAŞIK ORTALAMA “ (+,-)15.000 TL DEN (+,-)45.000 TL YE VARAN, BİLUMUM ŞİRKETLER (OTEL, FABRİKA, KOBİ, RESTAURANT VB BÜTÜN İŞLETMELER DAHİL OLMAK ÜZERE) YAKLAŞIK (+,-) 2.500.000 TL. TL YE VARAN FAİZSİZ HALDE SU BEDELİ OLARAK FAZLADAN TAHSİLÂTLAR YAPTIĞI;2- TÜRKİYE GENELİNDE BU RAKAMIN 18.000.000.000 TL CİVARLARINA ULAŞTIĞI TAHMİN EDİLMEKTEDİR.31/MART / 2014 YILINDAN BU GÜNE KADAR 9 YIL BOYUNCA 29/7/1970 TARİHLİ VE 1319 SAYILI EMLAK VERGİSİ KANUNUNA GÖRE ALINMASI GEREKEN EMLAK VERGİSİ İLE 26/5/1981 TARİHLİ VE 2464 SAYILI BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU UYARINCA ALINMASI GEREKEN VERGİ, HARÇ VE KATILIM PAYLARI OLARAK;1- Türkiye genelinde 30 adet büyükşehir BÜNYESİNDE BULUNAN 519 ADET İLÇE BELEDİYELERİ TARAFINDAN, SEÇİLİ LOKASYONLARDA İKAMET EDEN GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERDEN HİÇBİR ŞEKLİDE ALINMAMASI GEREKENEMLAK VERGİLERİ İLE BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU UYARINCA ALINMASI GEREKEN VERGİ, HARÇ VE KATILIM PAYLARI; vatandaşlardan ve şirketlerden, VATANDAŞ DÜZEYİNDE YAKLAŞIK ORTALAMA “ (+,-)1.000 TL DEN (+,-)15.000 TL YE VARAN, BİLUMUM ŞİRKETLER (OTEL, FABRİKA, KOBİ, RESTAURANT VB BÜTÜN İŞLETMELER DÂHİL OLMAK ÜZERE) YAKLAŞIK (+,-) 3.500.000 TL. TL YE VARAN FAİZSİZ HALDE FAZLADAN TAHSİL EDİLDİĞİ;2- TÜRKİYE GENELİNDE İSE BU RAKAMIN 5.000.000.000 TL CİVARLARINA ULAŞTIĞI TAHMİN EDİLMEKTEDİR.Peki nedir bu yasa; DEVLETİMİZ İLGİLİ YASAYI ÇIKARDIĞINDA; AŞAĞIDAKİ HÜKÜMLERİ YASAYA EKLEYEREK SEÇİLİ LOKASYONLARDAKİ İKAMETİ VEYA İŞYERİ BULUNAN GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİ AYIRIMI YAPMADAN, BÜTÜN KİŞİLERİ KAPSAYACAK ŞEKİLDE, SÖZKONUSU YERLERDE YAŞAYAN VEYA YATIRIMI BULUNAN GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİLERİ KORUMAYA VE EKONOMİK KATKI SAĞLAMAYA ÇALIŞMIŞTIR.İLGİLİ HÜKÜM; “Bu Kanuna göre, KÖYLERDE, bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı emlak vergisi kanununa göre alınması gereken emlak vergisi ile 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı belediye gelirleri kanunu uyarınca alınması gereken vergi, harç ve katılım payları beş yıl süreyle alınmaz ve 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının üçüncü bendi, 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci bendi ile beşinci bendi, 66'ncı maddesinin birinci fıkrasının beşinci bendi hükümleri 31/12/2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uygulanmaya devam edilir. Bu yerlerde İÇME VE KULLANMA SULARI için alınacak ücret beş yıl süreyle EN DÜŞÜK TARİFENİN % 25'İNİ GEÇMEYECEK ŞEKİLDE BELİRLENİR. 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 2'nci maddesi ile köy tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleye dönüştürülen yerlerde de bu fıkra hükmü uygulanır” hükmü tesis edilmiştir. (Ek fıkra: 20/8/2016-6745/73 md.) Bu Kanuna göre TEK MAHALLEYE DÖNÜŞTÜRÜLEN BELDELERDE, İÇME VE KULLANMA SULARI için alınacak ücret 31/12/2022 tarihine kadar (bu tarih dâhil) EN DÜŞÜK TARİFENİN %50'SİNİ GEÇMEYECEK şekilde belirlenir.”c) Uygulama süresi olan “ 5 yıllık süre” ise:31/12/2022 (bu tarih dâhil) tarihine kadar (bu tarih dâhil) uygulanmaya devam edilir. Bu yerlerde içme ve kullanma suları için alınacak ücret (DEĞİŞİK İBARE RGT: 28.12.2018 RG NO: 30639 KANUN NO: 7159/6) denilmek suretiyle;31/12/2022 (bu tarih dâhil) tarihine kadar uzatılmıştır.BU KONULARA İLİŞKİN ÖNCELİKLE BAŞVURULAR YAPILMIŞ, ANCAK İLGİLİ BÜTÜN BELEDİYELERİN, GEREK ÖDEMELERDEN KAÇINMASI GEREKSE FATURA VE TAHSİLATLARI YASAYA UYGUN HALE GETİRMEMELERİ ÜZERİNE GEREKLİ YASAL GİRİŞİMLER BAŞLATILMIŞ VE DAVALARIN TAMAMI LEHE SONUÇLANARAK, YÜKSEK YARGI MERCİİLERİNCE DE ONANMAK SURETİYLE KESİN HÜKÜM HALİNE GELMİŞTİR.Münferiden başlayan bu fazla taleplerin iadesinin, artık önüne geçilemez bir hale geleceği kaçınılmazdır. Kurumların maddi olarak zorda kalabilme ihtimalini gören devletimiz kanımızca doğru olarak yasaya 2019 yılında aşağıdaki hükmü getirmiştir.“Bu fıkrayı ihdas eden Kanunla ilga edilen son cümlesi dahil …………ilişkin hata ve düzeltmeye dayalı mükellefçe talep edilen red, iade ve ödemeler, idarelerin en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin yüzde biri oranında pay ayrılmak suretiyle yapılır.“2019 yılında yapılan bu haksız tahsilâtları gören devletimiz, ilgili kurumlara yukarıdaki yükümlülüğü yüklemek suretiyle “ Hem vatandaşın hakkını, hem de kurumların bu ödemeleri sağlıklı ve kurumların zarar görmeden ödemesini sağlamaya çalışmıştır.Yani çıkan kanuna göre ilgili kurumların 2019 yılından itibaren “ son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin yüzde biri oranında pay ayırmak” suretiyle bu ödemeleri yapmak zorunluluğu doğmuştur.Vatandaşlarımız bu konuda kendi avukatlarından gerekli bilgileri almaları halinde, yukarıda saydığımız kalemlere ilişkin olarak kendilerinden fazladan tahsil edilen rakamları talep etme imkânları yasa, kesinleşmiş yargı ve yüksek kararları gereğince mümkündür” dedi.Ersoylu, ekiplerinin vekalet toplamaya başladığını ve vekalet verenler adına derhal dava açma hazırlığı içinde olduklarını söyledi…Davaya konu olan CHP'li belediyeler;ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ- CHP (ZEYDAN KARALAR)ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ - CHP (MANSUR YAVAŞ)ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ - CHP (MUHİTTİN BÖCEK)AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ- CHP (ÖZLEM ÇERÇİOĞLU)DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ- HDP (ADNAN SELÇUK MIZRAKLI)ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ- CHP (YILMAZ BÜYÜKERŞEN)HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ - CHP (LÜTFÜ SAVAŞ)İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ - CHP (EKREM İMAMOĞLU)İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ- CHP (TUNÇ SOYER)MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ- CHP (OSMAN GÜRÜN)TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ- CHP (KADİR ALBAYRAK)