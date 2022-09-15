Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Kapsamlı bir yargı paketi hazırlığımız var...

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, katıldığı bir canlı yayında merak edilen soruları yanıtladı. Bozdağ, yeni bir yargı paketi hazırlığı olduğunu ifade etti, "Hasta tutuklu ve hükümlülerle ilgili acaba biz ne yapabiliriz. Şu anda arkadaşlarımız bir çalışma yürütüyor. Henüz öneriler var. Yeni bir düzenleme ihtiyacı olduğunu görüyoruz." dedi. Bakan Bozdağ, terör suçundan tutuklu HDP'li Aysel Tuğluk için 16 Eylül'de karar verileceğini de sözlerine ekledi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, NTV canlı yayınına konuk oldu. Bakan Bozdağ, burada merak edilen soruların yanıtlarını verdi. Bozdağ, yeni bir yargı paketi hazırlığı olduğunu söyledi. Adalet Bakanı, şu ana kadar İsveç ve Finlandiya'nın kimseyi iade etmediğini, sözünde durmadığını da sözlerine ekledi.



Bakan Bozdağ'ın açıklamaları şöyle:



AVUKAT ÜCRETLERİ GÜNCELLENECEK Mİ?



81 baronun ortak kararı ile CMK ücret tarifesinin iyileştirilmesi talebi ile eylem kararı alındı. 20 Eylül'de 1 günlük ardından 3 günlük iş bırakma eylemleri yapılacak. Ücret güncellemesi gündemde mi?



Beklentilerin üzerinde bir tarife hazırladık. Avukatların haklarının en üst düzeyde korunması Adalet Bakanı olarak benim birinci vazifem. Avukatlarla ilgili ciddi çalışmalar yapıyoruz. Mevzuata aykırı bir adım atamayız, kimse beklemesin. Bu konuda düzenleme yapacağımızı beyan ettik. Bütün artışları gözeterek tarifeyi hazırlayacağız. Bir tane değil yüz tane eylem yapsalar benim açımdan bir kıymeti yok. Avukatları düşünmek zorundayız onların haklarını koruyacağız.



''FİNLANDİYA VE İSVEÇ ŞİMDİYE KADAR KİMSEYİ İADE ETMEDİ''



Yurt dışından iadesi beklenen isimler Arnavutluk'tan Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer, Bulgaristan'dan Levent Göktaş, İsveç ve Finlandiya'dan da istenen teröristler vardı. Ne durumda iade süreçleri?

Finlandiya 6 kişinin dosyasını yeniden inceledi ve iade talebini reddetti yeniden.



İade taleplerimizi hazırladık ve gönderdik. Bundan sonraki aşama o ülkelerde adli idari makamların kararına göre şekillenecektir. Dosyalar Arnavutluk ve Bulgaristan'a ulaştı. Değerlendirmeler devam ediyor. Bazı yerlerde azami 40 gün içerisinde karar verilmesi gerekiyor. 10 gün içerisinde de karar çıkabilir 40 gün içerisinde de. Finlandiya ve İsveç iadeleri biraz daha farklı. Madrid'de mutabakat metni imzalandı izleme komitesi kuruldu. Ekim ayında Finlandiya ve İsveç'ten gelen uzmanlar konuyu ele alacak. Finlandiya'da İsveç'te ellerindeki dosyadaki deliller iade için yeterli olduğu halde şu anda tek bir kişiyi iade etmediler.



''FİNLANDİYA VE İSVEÇ TÜRKİYE'YE VERDİĞİ SÖZÜ TUTMALI''



Finlandiya'da PKK'dan 3 kişi, FETÖ'den 4 kişi var toplam 7 kişi. Finlandiya ve İsveç Türkiye'ye verdiği sözü tutmalı.



''ÜZERİNDE DURDUĞUMUZ KAPSAMLI BİR YARGI PAKETİ VAR''



Yeni yargı paketi hazırlığı var mı?



Adalet Bakanlığı yargı alanında yeni çalışmalar yapıyor. Üzerinde durduğumuz kapsamlı bir yargı paketi var.



HASTA TUTUKLU, HÜKÜMLÜLERİN DURUMU



Hasta tutuklu ve hükümlülerle ilgili acaba biz ne yapabiliriz. Şu anda arkadaşlarımız bir çalışma yürütüyor. Henüz öneriler var. Yeni bir düzenleme ihtiyacı olduğunu görüyoruz.



Aysel Tuğluk'un durumu mesela...



Aysel Tuğluk'un durumu 16 Eylül'de değerlendirilecek.



HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ TARTIŞMASI



''Haksiz tahrik indirimi'' ile ilgili bir adım atılacak mı?



Tabii bütün dosyaları bilmiyoruz. Yüksek yargının vereceği kararlar yol gösterici olacak. Yargıtay'ın içtihatına bu konuda çok önem veriyorum. Bizim de bir hazırlığımız var. Kamuoyu tartışmasına bunu açacağız.



TARTIŞILAN YARGI KARARLARI



Hukuki kararlarla ilgili tartışmalarla devam edelim. Bu noktada hakim ve savcılar da kimi zaman verdikleri kararlarla gündeme geliyor. Şarkıcı Gülşen ile ilgili süreçte gördük. Son zamanlarda da mesleki tecrübesi nisbeten az olan kişilerin atamaları tartışma konusu oldu. Bu eleştirilere ne dersiniz?



HSK atamaları yaparken belli ilkeler çerçevesinde yapıyor. İstanbul'da birinci sınıf olmuş hakim ve savcılarımız görev yapıyorlar. Liyakatli hakim ve savcılarımız. Bir karar veriliyor tutuklama oluyor tutuklanan kişiye bakarak dosyadaki delile bakmadan siyasi taraftarlığa göre bir değerlendirme yapılıyor.



"SİYASİ TARAFTARLIĞA GÖRE ELEŞTİRİ YAPILIYOR"



Bir karar veriliyor tutuklama oluyor tutuklanan kişiye bakarak dosyadaki delile bakmadan siyasi taraftarlığa göre bir değerlendirme yapılıyor. Türkiye'de yaklaşık 23 bin hakim ve savcımız var. 8 milyon dosyanın içerisinde Türkiye'nn tartıştığı karar sayısı yıl boyunca acaba kaç? Benim yargıya talimat verme yetkim yok.