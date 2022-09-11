  • USD: 18,22 - 18,25
  • EURO: 18,36 - 18,40
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

AK Parti Grup Başkanvekili Ünal'dan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e tepki! Ecdadımıza dil uzattı

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlamalarında kullandığı ifadelere tepki gösterdi. Ünal "Yunan'a 'haddini bil' demesini beklediğiniz belediye başkanı, kalktı, ecdadımıza dil uzattı. Biz bu topraklarda bin yıldan beri kimliğimizi, karakterimizi, ruhumuzu koruyoruz çünkü biz biliyoruz ki bu toprakların ruhunu ecdadımız inşa etti" ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Ünal'dan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e tepki! Ecdadımıza dil uzattı
Ekleme: 11.09.2022 - 23:48 Güncelleme: 11.09.2022 - 23:52 / Editör: Ozge Selin
AK Parti Grup Başkanvekili Ünal'dan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e tepki! Ecdadımıza dil uzattı
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal Kayseri Ali Dağı 360 Mesire Alanında düzenlenen Kahramanmaraşlılar Festivali'nde yaptığı konuşmada, bin yıldır bu topraklarda Selçukluyla, Osmanlıyla, Kurtuluş Savaşıyla kurulan genç Cumhuriyet'e yaslanarak konuşmanın öz güveni içinde olduklarını söyledi.

Uzunca süredir Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de Mavi Vatan mücadelesi verdiğini anımsatan Ünal, Ege'de Yunanistan'ın 100'ün üzerinde NATO angajman kuralına göre düşmanca hareket olarak nitelendirilen hareketlerine maruz kalındığını belirtti.

Ünal, Ege Denizi'nde bir gemiye dün taciz ateşi açıldığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

'Şimdi bunu niye anlatıyorum. Şimdi İzmir'in kurtuluşunu kutlarken ne beklersiniz. Bir Türkiye Cumhuriyeti belediye başkanının, bir büyükşehir belediye başkanının şu duyguyla hareket etmesini beklersiniz. Mavi Vatan'ın mücadelesini veren bir Türkiye var, Doğu Akdeniz'de haklarını koruyan bir Türkiye var, diğer taraftan NATO'nun angajman kurallarını ihlal eden, düşmanca hareket içerisinde olan bir Yunanistan var, taciz ateşi açan bir Yunanistan var.

Orada bir belediye başkanının, Kurtuluş Savaşı'nda bu mücadelenin önderliğini yapmış Mustafa Kemal Atatürk ile ve Atatürk'ün nutkunu okumakla övünen bir belediye başkanının kükremesini beklersiniz değil mi? Yunan'a karşı 'haddini bil' demesini beklersiniz değil mi? Ama ne oldu? Yunan'a 'haddini bil' demesini beklediğiniz belediye başkanı kalktı, ecdadımıza dil uzattı.'

Şair Sezai Karakoç'un 'Masal' diye bir şiiri olduğunu aktaran Ünal, şiirin Doğu'da yaşayan bir babanın bütün çocuklarını tek tek Batı'ya göndermesini ve onların kaybolmasını anlattığını dile getirdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Ünal'dan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e tepki! Ecdadımıza dil uzattı

Yedinci çocuğun Batılılara 'Sizin tek bir numaranız var, o da insanı değiştirmek, ben değişmeyeceğim, benim kemiklerim kül olsa da ruhum değişmeyecektir' dediğini aktaran Ünal, 'İşte biz Doğu'daki babanın yedinci çocuğuyuz kardeşlerim, biz değişmeyi kabul etmiyoruz. Biz bu topraklarda bin yıldan beri kimliğimizi, karakterimizi, ruhumuzu koruyoruz çünkü biz biliyoruz ki bu toprakların ruhunu ecdadımız inşa etti. Kayseri dediğinizde Alaeddin Keykubat'ı unutursanız, Alaeddin Keykubat'ın burayı gergef gergef işlediğini unutursanız, o ruhu unutursanız, Mimar Sinan'ı unutursanız, karakterinizi ve kimliğini unutursanız, Selçuklu'yu, Osmanlı'yı unutursanız, bu toprakların ruhunu unutursunuz.' ifadelerini kullandı.

Ünal, Anadolu'yu bir insanlık adası haline getiren, bu toprakları merhametin kalbi haline getiren ecdadı asla unutmayacaklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

'Biz çocuklarımıza bir miras bırakacağız. Bizim çocuklarımıza bırakacağımız miras, yollar, binalar, köprüler, hastaneler değil. Bunları yaptık, yaparız ama biz o okullarda okuyan çocukların eğer ruhunu, kimliğini, karakterini, bu topraklara olan sadakatini koruyamazsak görevimizi yerine getirmemişiz demektir.

Bakıyoruz da birilerine... Biden'dan medet umanlar, Avrupa'ya Türkiye'yi şikayet edenler, Doğu Akdeniz'de Yunanistan düşmanca hareketler içindeyken Yunanistan'a tek kelime etmek yerine ecdada küfredenler, işte bunları gördüğümüz zaman bizim zorumuza gidiyor. Diyoruz ki daha çok bu toprakların ruhuna sahip çıkmamız gerek, çocuklarımızın bilincini, karakterini ve kim olduğunu daha çok anlatmamız gerekiyor çünkü biz bu topraklarda değişmeyeceğiz. Bu topraklarda daha binlerce yıl bu ruhla, bu imanla yaşayacağız. Medeniyet iddiamızı, kavgamızı, davamızı, inancımızı Allah'ın izniyle nesillerimize aktararak bu topraklarda varlığımızı sürdüreceğiz.'

Bu ülkenin 70 yıllık sorunlarını çözen iradenin bugünün sorunlarını da çözeceğinin altını çizen Ünal, 'Yeter ki karamsarlığa kapılmayalım, umutsuzluğa düşmeyelim. Biz nerelerden geçtik, geldik. Pandemiden, savaştan, küresel daralmadan kaynaklanan sorunları da milletimizle beraber aşacağız. Asla birilerinin bu ülkenin öz güvenine saldırarak oluşturmak istedikleri karamsarlığa kapılmak yok.' dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Ünal'dan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e tepki! Ecdadımıza dil uzattı
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu açıkladı! 'Dünyadaki borsalarla yarışır hale geldik!'
Yerli otomobil TOGG'un yollara çıkacağı tarih: 'Hep birlikte bineceğiz'
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan '12 Eylül' paylaşımı! 'Bizi yolumuzdan döndüremeyecekler'
CHP'li isimden skandal sözler! PKK'nın dilini kullandı! Açık açık bölücülük yaptı...
İçişleri Bakanı Soylu'dan Osmanlı'ya hakaret eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e tepki! Geçmişine soyuna sopuna bühtan etti!
Hazırlıklar tamamlandı! Ücretsiz yardımcı kaynaklar, ilk kez ders kitaplarıyla birlikte sıralarda olacak...
Putin, Macron ile Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki durumu görüştü...
Avrupa'nın felaketini özetleyen billboard! Komşulara bile çağrı yapıldı
40 ilde ucuz arsa fırsatı! Bakanlık açık artırmayla satacak...
Pençe-Kilit bölgesinden acı haber!
Milli Savunma Bakanı Akar Ukraynalı iki bakan ile görüştü! İnsani yardım ve tahıl sevkiyatı masada...
Geri sayım başladı! TOKİ evlerine kimler başvurabilir?
6 ilde dolandırıcılık çetesine operasyon! 11 şüpheli gözaltına alındı...
MHP Genel Başkanı Bahçeli açıkladı! 'Böylesi zillet Türkiye'ye reva görülemez'
Pençe Kilit bölgesinde 2 asker şehit düştü
HDP'li Semra Güzel'in kaçış planı ortaya çıktı
CHP'li belediye otobüslerin tamiri için 1 günde 233 bin TL ödüyor
CHP'nin kriz, kaos ve zorba belediyeciliği! Bir skandal da Eskişehir'den
CHP’li Ankara Belediyesi'nin aylardır bitiremediği yol çalışması vatandaşı bezdirdi
Meteoroloji gün verip uyardı: Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji gün verip uyardı: Sağanak yağış geliyor

Tarihi değiştiren gün: 11 Eylül saldırısının üzerinden 21 yıl geçti

Tarihi değiştiren gün: 11 Eylül saldırısının üzerinden 21 yıl geçti

Karadeniz gazı evlere ne zaman girecek: Tarih verildi

Karadeniz gazı evlere ne zaman girecek: Tarih verildi

Okullarda maske zorunlu mu? Bakan Koca'dan açıklama

Okullarda maske zorunlu mu? Bakan Koca'dan açıklama

Yargıtay’dan emsal karar: Psikolojik şiddet artık boşanma sebebi

Yargıtay’dan emsal karar: Psikolojik şiddet artık boşanma sebebi

Dünyanın en büyüğü tarafından kaydedildi

Dünyanın en büyüğü tarafından kaydedildi