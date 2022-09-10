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ABD'den skandal üstüne skandal! Teröriste önce eğitim sonra taziye ziyareti: 'Birlikte çalışmaya devam edeceğiz'

Yunanistan'ın Türkiye sınırına 45 kilometre mesafedeki liman kenti Dedeağaç'ı cephaneliğe çeviren ABD, Türkiye-Irak sınırında da kirli bir oyun peşinde... Geçtiğimiz günlerde YPG/PKK'lı teröristlere silahlı eğitim veren ABD, dün öldürülen teröristler için taziye mesajı yayınlamıştı. Bütün bunların üzerine bugün ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) komutanı Michel Erik Kurilla, Suriye'de YPG terör örgütü elebaşı Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin'i ziyaret etti.

ABD'den skandal üstüne skandal! Teröriste önce eğitim sonra taziye ziyareti: 'Birlikte çalışmaya devam edeceğiz'
Ekleme: 10.09.2022 - 16:16 Güncelleme: 10.09.2022 - 16:22 / Editör: Ozge Selin
ABD'den skandal üstüne skandal! Teröriste önce eğitim sonra taziye ziyareti: 'Birlikte çalışmaya devam edeceğiz'
ABD'den skandal üzerine skandal... Terör örgütü YPG//PKK'ya silahlı eğitim veren ABD, bu kez de teröristler için taziye ziyareti yaptı...

Amerika Birleşik Devleteri Merkez Kuvvetler (CENTCOM) komutanı Michel Erik Kurilla terör örgütüne desteğini her fırsatta belli ediyor.

Daha önce de YPG terör örgütü elebaşı Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile görüşen Kurilla, dün PKK/YPG kontrolündeki DEAŞ'lı teröristler ve ailelerinin rehin tutulduğu Hol Kampına bir ziyaret gerçekleştirdi.

CENTCOM'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada; Kurilla ve Ferhat Abdi Şahin, Hol Kampında DEAŞ operasyonları üzerine görüşüldüğü belirtildi.


'BİRLİKTE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Çoğunluğu kadın ve çocuktan oluşan yaklaşık 60 bin kişinin bulunduğu Hol Kampı'ndaki görüşmeler sonrası Kurilla'nın öldürülen iki terörist için terör örgütü elebaşı Abdi Şahin'e taziye mesajlarını iletti.

Kurilla'nın Hol Kampına yaptığı ziyaret ve buradaki teröristlerle yaptığı görüşmeye dair fotoğraflar ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı resmi hesabından paylaşıldı.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde YPG/PKK terör örgütüne desteği sürüyor. Son olarak teröristlere verilen silahlı eğitim görüntülenmişti.

ABD askerleri, Suriye'de Haseke ilinin doğusundaki Malikiyye ilçesinde Türkiye ve Irak sınırına yakın bölgede YPG/PKK'lı teröristlere silahlı eğitim vermişti.

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgelerde varlık gösteren ABD güçleri, terör örgütüne silahlı eğitim desteğini sürdürdüğü görülmüştü.
ABD'den skandal üstüne skandal! Teröriste önce eğitim sonra taziye ziyareti: 'Birlikte çalışmaya devam edeceğiz'

240 TERÖRİSTE EĞİTİM

ABD Özel Kuvvetleri, Malikiyye'nin Türkiye ve Irak sınırına yakın bölgesinde 240 YPG/PKK'lı teröriste silahlı eğitim vermişti.

ABD YAPIMI ZIRHLI ARAÇ

Çok sayıda ABD yapımı 'Bradley' tipi zırhlı muharebe aracının kullanıldığı eğitimde YPG/PKK'lı teröristler, hafif ve orta menzilli silahların kullanımı hakkında eğitilmişti.

KEŞİF UÇUŞU

Öte yandan ABD'ye ait helikopterler eğitim alanında keşif uçuşları gerçekleştirmişti.

ABD'den skandal üstüne skandal! Teröriste önce eğitim sonra taziye ziyareti: 'Birlikte çalışmaya devam edeceğiz'

KOALİSYON

Terör örgütü DEAŞ'a karşı kurulan koalisyon içerisinde yer alan ABD, Fırat'ın doğusundaki Haseke ve Deyrizor topraklarında YPG/PKK'lı teröristlere daha önce de çeşitli silahlı eğitimler ve tatbikatlarla destek olmuştu.

2015'TEN BU YANA SÜRÜYOR

ABD ve öncülük ettiği koalisyon güçleri, 2015'ten bu yana binlerce YPG/PKK'lı teröriste silahlı eğitim verdi.
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