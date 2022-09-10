ABD'den skandal üstüne skandal! Teröriste önce eğitim sonra taziye ziyareti: 'Birlikte çalışmaya devam edeceğiz'

ABD'den skandal üzerine skandal... Terör örgütü YPG//PKK'ya silahlı eğitim veren ABD, bu kez de teröristler için taziye ziyareti yaptı...Amerika Birleşik Devleteri Merkez Kuvvetler (CENTCOM) komutanı Michel Erik Kurilla terör örgütüne desteğini her fırsatta belli ediyor.Daha önce de YPG terör örgütü elebaşı Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile görüşen Kurilla, dün PKK/YPG kontrolündeki DEAŞ'lı teröristler ve ailelerinin rehin tutulduğu Hol Kampına bir ziyaret gerçekleştirdi.CENTCOM'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada; Kurilla ve Ferhat Abdi Şahin, Hol Kampında DEAŞ operasyonları üzerine görüşüldüğü belirtildi.Çoğunluğu kadın ve çocuktan oluşan yaklaşık 60 bin kişinin bulunduğu Hol Kampı'ndaki görüşmeler sonrası Kurilla'nın öldürülen iki terörist için terör örgütü elebaşı Abdi Şahin'e taziye mesajlarını iletti.Kurilla'nın Hol Kampına yaptığı ziyaret ve buradaki teröristlerle yaptığı görüşmeye dair fotoğraflar ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı resmi hesabından paylaşıldı.Öte yandan geçtiğimiz günlerde YPG/PKK terör örgütüne desteği sürüyor. Son olarak teröristlere verilen silahlı eğitim görüntülenmişti.ABD askerleri, Suriye'de Haseke ilinin doğusundaki Malikiyye ilçesinde Türkiye ve Irak sınırına yakın bölgede YPG/PKK'lı teröristlere silahlı eğitim vermişti.Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgelerde varlık gösteren ABD güçleri, terör örgütüne silahlı eğitim desteğini sürdürdüğü görülmüştü.ABD Özel Kuvvetleri, Malikiyye'nin Türkiye ve Irak sınırına yakın bölgesinde 240 YPG/PKK'lı teröriste silahlı eğitim vermişti.Çok sayıda ABD yapımı 'Bradley' tipi zırhlı muharebe aracının kullanıldığı eğitimde YPG/PKK'lı teröristler, hafif ve orta menzilli silahların kullanımı hakkında eğitilmişti.Öte yandan ABD'ye ait helikopterler eğitim alanında keşif uçuşları gerçekleştirmişti.Terör örgütü DEAŞ'a karşı kurulan koalisyon içerisinde yer alan ABD, Fırat'ın doğusundaki Haseke ve Deyrizor topraklarında YPG/PKK'lı teröristlere daha önce de çeşitli silahlı eğitimler ve tatbikatlarla destek olmuştu.ABD ve öncülük ettiği koalisyon güçleri, 2015'ten bu yana binlerce YPG/PKK'lı teröriste silahlı eğitim verdi.