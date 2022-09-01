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Kocaeli'de acı olay! 4 gün önce evlenmişti: Boğularak can verdi

4 gün önce evlenen Fatma (21) ile Enes Taşdemir (23) çifti ve yakınları, tatil için Kocaeli'nin Kandıra ilçesine geldi. Burada denize giren genç kız ve akrabası Mithat Acar (44), boğularak hayatını kaybetti. Acılı aile gözyaşlarına hakim olamadı.

Ekleme: 1.09.2022 - 16:34 Güncelleme: 1.09.2022 - 16:35 / Editör: Ozge Selin
Kocaeli'de acı olay! 4 gün önce evlenmişti: Boğularak can verdi
Tatil için Kocaeli'nin Kandıra ilçesine gelen Fatma (21) ile Enes Taşdemir (23) çiftinden acı haber geldi. Henüz 4 gün önce evlenen genç çiftten Fatma Taşdemir, girdikleri denizde boğularak hayatını kaybetti.

Olay, dün Kandıra ilçesinde bulunan Babalı sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 gün önce evlenen Fatma (21) ile Enes Taşdemir (23) çifti ve yakınları, tatil için Sakarya'dan Babalı'ya geldi.


Burada denize giren çift dalgalara kapıldı. Olayı gören çiftin akrabası Mithat Acar (44) da onları kurtarmak isterken dalgalara kapıldı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kısa bir süre sonra denizde çırpınırken görülen 3 kişi, çevredekilerin ve cankurtaranların yardımıyla denizden çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Vatandaşlar tarafından suni teneffüs yapılan 3 kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edildi.


GENÇ KIZ VE AKRABASI HAYATINI KAYBETTİ

Tüm müdahalelere rağmen Acar kurtarılamazken, hayati tehlikesi olan Fatma ve eşi Enes Taşdemir ise hastaneye kaldırıldı.

Dün hastaneye kaldırılan Fatma Taşdemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Enes Taşdemir'in ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Otopsinin ardından aileye teslim edilen Acar'ın cenazesinin Muş'ta defnedileceği, Fatma Taşdemir'in cenazesinin de tamamlanan işlemlerinin ardından aileye teslim edileceği bildirildi.
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