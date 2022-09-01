İsrail'den Suriye'ye 2’nci hava saldırısı!

Suriye devlet ajansı SANA, İsrail'in Suriye'nin Halep kentinde bulunan Halep Uluslararası Havalimanı'nın ardından başkent Şam'ın güneydoğusuna da hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.Askeri kaynaklara dayandırılan haberde, 'Bugün akşam 21.00 sularında İsrail işgal altındaki Filistin'in kuzeyindeki Taberba Gölü yönünden Şam kentinin güneydoğusunda bazı noktaları hedef alarak çok sayıda füzeyle hava saldırısı düzenledi' denildi.Suriye hava savunma sistemlerinin saldırıya karşılık verdiği ifade edilen haberde, bir dizi 'düşman füzesinin' imha edildiği öne sürüldü. Haberde, saldırıda hangi noktaların hedef alındığına dair bilgi verilmezken, saldırı sonucu maddi hasar meydana geldiği aktarıldı.