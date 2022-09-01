Gizemli ölümlere bir yenisi eklendi! Rusya'nın en önemli isimlerinden biriydi: Hastane camının önünde bulundu

24 Şubat'ta başlayan Rusya-Ukrayna savaşı, halen devam ediyor. Son günlerde Rusya'ya yönelik gelen suikast haberlerinin ise ardı arkası kesilmiyor.Geçtiğimiz aylarda pek çok Rus oligarkın gizemli ölümlerine bir yenisi eklendi. Dünyanın ve Rusya'nın önde gelen petrol şirketlerinden biri olan Lukoil'in başkanı Ravil Maganov, Moskova'da bir hastanenin camından düşerek hayatını kaybetti.Rusya, Lukoil'in Yönetim Kurulu Başkanı Ravil Maganov'un ölümünü şüpheli olarak ilan etti.Rusya'nın en önde gelen isimlerinden biri olan Maganov'un düşüşüne neyin sebep olduğu araştırılıyor. Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.Maganov, Rus lider Vladimir Putin'e olan yakınlığı ile biliniyordu. Maganov, 21 Kasım 2019 tarihinde Putin tarafından Aleksandr Nevsky Nişanı'na layık görülmüştü.Ayrıca bu ölüm şirketteki tek ölüm değil. Lukoil'in eski yöneticisi olan Aleksandr Subbiton de 10 Mayıs tarihinde hayata gözlerini yummuş, ölüm sebebinin kalp krizi olduğu açıklanmıştı.Gizemli ölümlere bir yenisi eklendi! Rusya'nın en önemli isimlerinden biriydi: Hastane camının önünde bulunduAncak Rusya, kalp krizinin bir bahane olduğunu ifade etmişti ve bu durumun 'gerçekçi' olmadığını söylemişti.