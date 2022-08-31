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Bülent Turan'dan 'AK Parti kapatılacak' tehdidi savuran TİP vekili Şık'a tepki! 'Kapatmazsanız adam değilsiniz'

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Ahmet Şık'ın skandal sözleriyle ilgili konuştu. Turan, "Maalesef vekil demekten utandığımız aynı malum şahıs yine bazı açıklamalar yapmış. ‘AK Parti kapatılacak, AK Partililer yargılanacak’ demiş. Son sözü baştan söyleyeyim; kapatmazsanız adam değilsiniz, yargılamazsanız adam değilsiniz." ifadelerini kullandı.

Bülent Turan'dan 'AK Parti kapatılacak' tehdidi savuran TİP vekili Şık'a tepki! 'Kapatmazsanız adam değilsiniz'
Ekleme: 31.08.2022 - 18:43 Güncelleme: 31.08.2022 - 18:49 / Editör: Ozge Selin
Bülent Turan'dan 'AK Parti kapatılacak' tehdidi savuran TİP vekili Şık'a tepki! 'Kapatmazsanız adam değilsiniz'
Bülent Turan, gazetecilere yaptığı açıklamada, TİP Milletvekili Şık'ın, dijital ortamda yayın yapan bir kanaldaki açıklamalarında, AK Parti hakkında mesnetsiz açıklamalarda bulunduğunu ifade etti.

Şık'ın zaman zaman çok fevri çıkışlarıyla tanınan bir kişi olduğunu ifade eden Bülent Turan, 'Maalesef vekil demekten utandığımız aynı malum şahıs yine bazı açıklamalar yapmış. ‘AK Parti kapatılacak, AK Partililer yargılanacak' demiş. Son sözü baştan söyleyeyim; kapatmazsanız adam değilsiniz, yargılamazsanız adam değilsiniz. Bakınız eski dönemde sokağa çıkmakla alakalı çağrıları oldu, PKK'ya sempati duyduğuna ilişkin çağrıları oldu. Devleti yıkmaktan söz eden çağrıları oldu. Şimdi de 'AK Parti'yi kapatacağız, yargılayacağız' diyorlar. 20 yıldan beri milletle beraber yürüyoruz. Milletimiz ne derse baş tacı. Milletimizin oluruyla bugünlere geldik, milletimizin oluruyla devam ederiz.' diye konuştu.

Turan, şunları kaydetti:

'Bizi farklı söylemlerle yıldırabilecek insanlar değiller bunlar. Bu kini, bu nefreti PKK'ya göstermediler, FETÖ'ye göstermediler. Aslında bunların derdi AK Parti değil, bunların derdi 20 yıldan beri AK Parti'yi bırakmayan milletin ta kendisi. Yargılamak istedikleri AK Parti değil, 20 yıldan beri milletin AK Parti'yi bırakmamasından dolayı milletin kendi değerleri. O yüzden bu dil ne demokrasi dili ne siyasi ahlak dili ne de particilik dili. Bu dil tam bir terör dili, tam bir ayrıştırma dili. Bu dilin Türkiye'ye faydası yok, kimseye faydası yok. Ben tekrar söylüyorum; AK Parti milletin önünde adım atmaya yürümeye devam edecek. Milletin takdiriyle 2023 yılında kaldığımız yerden yola devam edeceğiz.'

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