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Turkish Cargo taşıma performansı ile Avrupa’da 1. oldu!

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) tarafından her yıl yayınlanan Dünya Hava Taşımacılığı İstatistiklerine göre Türk Hava Yolları’nın yükselen lojistik markası Turkish Cargo, toplam taşıma performansı ile hava kargo şirketleri arasında Avrupa’da birinci, dünyada 4. sırada yer aldı.

Ekleme: 28.08.2022 - 12:26 Güncelleme: 28.08.2022 - 12:28 / Editör: Ozge Selin
Turkish Cargo taşıma performansı ile Avrupa’da 1. oldu!
Başarılı marka, FTK (Freight Tonne Kilometres – Kilometrelendirilmiş Tonaj) verilerine göre 2021 yılında 9,2 milyon ton kilometrelik taşıma performansı göstererek iş hacmini yüzde 32 oranında artırdı ve Avrupa'nın önde gelen hava kargo markalarını geride bırakarak zirveye yükseldi.

Turkish Cargo taşıma performansı ile Avrupa’da 1. oldu!

Turkish Cargo'nun başarılı performansı ile ilgili Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Dünyanın en hızlı büyüyen hava kargo markası olarak tedarik zincirine sağladığımız katkılar ile hava kargo sektörüne değer katmaya ve küresel ticaretin rekabet gücünün artırılmasında üstlendiğimiz kritik rolümüzü kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz. Turkish Cargo'nun Avrupa'da sergilediği bu başarıyı dünyanın her yerine taşıyarak 2025 yılında dünyanın ilk 3 hava kargo markasından biri olma hedefimize doğru hızla ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.

Turkish Cargo taşıma performansı ile Avrupa’da 1. oldu!

PAZAR PAYI, UÇUŞ AĞI VE TAŞINAN TONAJDA REKOR BÜYÜME

Turkish Cargo 2017 yılı itibarıyla yapmış olduğu filo, altyapı, süreç ve kalite geliştirme yatırımları sonucunda son 5 yıllık süreçte; küresel sıralamasını 22. sıradan 4.'lüğe, pazar payını ise yüzde 2,6 seviyelerinden yüzde 5,2 seviyelerini çıkarmayı başardı.

Turkish Cargo taşıma performansı ile Avrupa’da 1. oldu!

2017 yılında filosunda 13 kargo uçağı bulunduran marka, 2022 yılında bu sayıyı yüzde 53,8 artırarak uçak sayısını 20'ye çıkardı. Filodaki genişlemeye bağlı olarak Turkish Cargo'nun kargo uçaklarıyla sefer düzenlediği destinasyon sayısı ise yaklaşık iki katına çıkarak 2022 yılında 100'e ulaştı. Türk Hava Yolları, yolcu taşımacılığında olduğu gibi kargoda da en çok uluslararası noktaya sefer düzenleyen havayolu konumuna ulaştı. Turkish Cargo'nun kurmuş olduğu hava köprüleri sayesinde Türk ihracatçısı GSMH bazında dünyanın yaklaşık yüzde 85 ile direkt olarak ticari bağlantı kurabiliyor.

Turkish Cargo taşıma performansı ile Avrupa’da 1. oldu!

PANDEMİDE 6.500'ÜN ÜZERİNDE PAX-FREE SEFER DÜZENLEDİ

Turkish Cargo, pandemi döneminde dünya sağlık ürünlerindeki pazar payının yüzde 8 artmasıyla birlikte hem Türkiye'de hem de küresel ölçekte kritik bir rol oynayan Turkish Cargo, yolcu seferlerinden kaynaklanan kapasite darlığını aşmak için 6.500'ün üzerinde Pax-free (kargo uçağına dönüştürülmüş yolcu uçağı) sefer düzenledi.

Turkish Cargo taşıma performansı ile Avrupa’da 1. oldu!

Ayrıca 2021 yılı sonu itibarıyla operasyonlarını bünyesinde yürütmeye başladığı SMARTIST; tesis kapasitesi ve teknolojik altyapısı bakımından Avrupa'nın en büyük ve en modern hava kargo tesisi olarak faaliyet gösteriyor.
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