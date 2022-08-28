Terörün finansmanına da darbe vurdular… 18 uyuşturucu satıcısı yakalandı!

Özellikle DHKP-C başta olmak üzere terör örgütlerine yönelik istihbari çalışmalarıyla ve düzenlendiği operasyonlarla başta Gazi Mahallesi olmak üzere bölgeyi terör örgütlerinden arındıran Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; terör örgütlerinin en önemli finans kaynakları arasında olan ve "Narko-Terör" olarak adlandırılan uyuşturucu madde ticaretine de darbe vurdu. Sultangazi İlçesi'nde uyuşturucu madde satışı yapan 18 kişi yakalanarak gözaltına alındı.SİLAHLARI DA ELE GEÇİRDİLERBaskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda satışa hazır halde 110.11 gram Skunk maddesi, 63.9 gram Kokain maddesi, 64.15 gram Eroin maddesi, 13.6 gram Metamfetamin maddesi, 854 adet uyuşturucu hap, altı ruhsatsız tabanca, iki av tüfeği, bir havalı tüfek, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 55 bin 230 lira, bin 770 euro ve bin 601 dolar nakit para ele geçirildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen 18 uyuşturucu madde satıcısından 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.Yedi uyuşturucu madde satıcısı "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Yabancı uyruklu beş uyuşturucu madde satıcısı ise sınır dışı edildi. Silahlar detaylı bir şekilde incelemeye alındı.