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PKK'nın talimatıyla ormanı yakacaktı: Kıskıvrak yakalandı, itiraf etti

PKK/KCK terör örgütünün Antalya'da orman yakma hazırlığında olan Ahmet K. isimli şahıs, Emniyet ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Finike ilçesinde gözaltına alınan şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda sülfürik asit ve Antalya haritası bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...

PKK'nın talimatıyla ormanı yakacaktı: Kıskıvrak yakalandı, itiraf etti
Ekleme: 28.08.2022 - 14:49 Güncelleme: 28.08.2022 - 14:49 / Editör: Ozge Selin
PKK'nın talimatıyla ormanı yakacaktı: Kıskıvrak yakalandı, itiraf etti
PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresine ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, Ahmet K. isimli bir şahsın PKK propagandası yaptığı, sülfürik asit temin etmeye çalıştığı ve eylem yapabileceği ihbarı üzerine harekete geçen Emniyet ekipleri şahsı izlemeye başladı.

ÜZERİNDE SÜLFÜRİK ASİT VE HARİTA ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan çalışmalarda; Kayseri'den Antalya'ya gelen ve buraya yerleşerek inşaatta çalışmaya başlayan şahsın internet üzerinden sülfürik asit siparişi verdiği, siparişi Antalya'da kargodan teslim aldığı belirlendi. Finike ilçesinde gözaltına alınan şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda sülfürik asit ve Antalya haritası bulundu.

PKK'nın talimatıyla ormanı yakacaktı: Kıskıvrak yakalandı, itiraf etti

İTİRAF ETTİ: PKK'DAN TALİMAT ALDIM

Şahsın ifadesinde; "Suriye alanında faaliyet yürüttüğünü bildiği 'Devran-Rojhat' kod adlı örgüt mensubunun kendisiyle irtibata geçtiği, Antalya'da muhtelif yerlerde yangın çıkarma talimatı verdiği, örgüt mensubunun bu amaçla kendisine para ve orman yakması amacıyla kullanacağı düzeneği nasıl hazırlayacağını tarif eden video/materyal gönderdiği, eğer yakalanmamış olsaydı orman yakma eylemini gerçekleştirmiş olacağını" söylediği belirtildi. Gözaltındaki şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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