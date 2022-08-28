  • USD: 18,20 - 18,23
  • EURO: 18,18 - 18,21
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre: Bölgenin en güçlü ülkesi Türkiye

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’den çekilmesinin istendiğini belirtip, "Biz asla geri çekilmeyeceğiz çünkü Türkiye, Doğu Akdeniz Bölgesi’nde en büyük kıyıya sahiptir. Bir de Doğu Akdeniz'in ortasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vardır. İkisi birlikte ve Libya ile yapılan anlaşmayı da dikkate aldığınızda, bölgenin en güçlü ülkesi Türkiye'dir" dedi.

Ekleme: 28.08.2022 - 14:20 Güncelleme: 28.08.2022 - 14:20 / Editör: Ozge Selin
KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre: Bölgenin en güçlü ülkesi Türkiye
Bir dizi temas ve ziyaretler kapmasında önceki gün Rize'ye gelen KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, yaylaları da gezdi. Muradiye Belde Belediye Başkanı Musa Süreyya Balcı'yı da makamında ziyaret eden Töre, DHA muhabirinin sorularını yanıtladı. 'Abdülhamid Han' sondaj gemisinin katılması ile Akdeniz'de devam eden sondaj çalışmalarını değerlendiren Töre, "Zaten daha önceden bizim sondaj gemilerimiz Doğu Akdeniz'de sismik araştırma ve sondaj yapıyordu. Filoya son olarak 'Abdülhamid Han' sondaj gemisi de katıldı. Türkiye'nin bölgedeki pozisyonu daha da güçlü hale geldi. Türkiye'yeye 'Doğu Akdeniz'den çekil' diyorlar. Kıtaların, denizlerin okyanusların ötesinde bazı güçlü devletler ya şirket yoluyla ya da kendileri direkt olarak Doğu Akdeniz'de cirit atmaya çalışıyorlar ama Türkiye'ye haksızlık yaparak 'Bu bölgeden çekil' diyorlar. Biz asla geri çekilmeyeceğiz çünkü Türkiye, Doğu Akdeniz Bölgesi'nde en büyük kıyıya sahiptir. Bir de Doğu Akdeniz'in ortasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vardır. İkisi birlikte ve Libya ile yapılan anlaşmayı da dikkate aldığınızda, bölgenin en güçlü ülkesi şu anda Türkiye'dir, Türk milletidir. Bize ister istemez katlanacaklar ve Türkiye'nin sonunda istediği olacaktır dolayısıyla yakın bir gelecekte Türkiye ve KKTC enerji bakımından en zengin ülkeler durumuna geleceklerdir. Sabretmek ve direnişi devam ettirmek gerekir. Türkiye'de bunu yapıyor ve Türkiye'nin gücü sayesinde KKTC'de kendini korumaktadır, haklarına devam ettirmektedir" diye konuştu.

'CUMHURİYETTEN ASLA VAZGEÇMEYİZ, KİMSEYE DE ÇİĞNETMEYİZ'
KKTC'nin Kıbrıs Türk halkının milli devleti olduğunu ve bu milli devletten vazgeçmelerinin mümkün olamayacağını söyleyen Töre, "Tek seçeneğimiz vardır Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'ni yaşatmak, güçlendirmek ve ana vatan Türkiye ile daha fazla iyi ilişkiler içerisine girmek. Ana vatan Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin şu anda birlikte ileri sürdüğü iki egemen devlet yapısına dayalı anlaşma modeli de şu anda doğru bir politikadır. Federasyon politikaları şimdiye kadar yanlış politikalardı çünkü federasyonu kurmak mümkün değildi. Kaldı ki biz 1959-60'da Rumlarla federal bir devlet kurmuştuk. Adını federal koymasak bile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti federal bir yapıydı. Doğru olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilan etmek ve savunmaktır. Biz de artık devletimizden vazgeçecek değiliz. Atatürk'ün ifade ettiği cumhuriyet en büyük bayramdır, cumhuriyet en büyük eserdir. 20 Temmuz Barış Harekatı'ndan sonra 15 Kasım KKTC'nin ilan edilmesidir. Cumhuriyetten asla vazgeçmeyiz, kimseye de çiğnetmeyiz" dedi.
Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov istifa ediyor!
HDP'li Semra Güzel tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun'da konuşuyor!
Bakan Koca'dan TUS açıklaması!
Dünya basını Erdoğan'ın Yunanistan sözlerini son dakika olarak bildirdi
Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor! Üç örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu
TFF binasına silahlı saldırı! 2 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi!
Ünsal Ban evinde Ankara Kuşu ile birlikte yakalandı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kızılelma ve Hürjet'i imzaladı
Hakan Han Özcan'dan Mansur Yavaş'a 'su zammı' tepkisi
Başkan Erdoğan TEKNOFEST'te önemli açıklamalarda bulunuyor...
CHP'den yine ağaç katliamı! Boğaz manzarası için ağaçları kestiler
HDP'li Semra Güzel adliyeye sevk edildi.
'Mangır Merdan' tartışmasında ortalık karıştı! Aşıları tam mı bunun?
Başkan Erdoğan Putin ile görüştü! Dikkat çeken enerji vurgusu...
Enerji krizinde kemer sıkma politikası devrede: Avrupa’da önlemler sıkılaşıyor
Yunanistan'ın S-300 yalanı ortaya çıkmıştı! ABD'den Yunan tacizine kalkan...
Bakan Murat Kurum'dan Pakistan'daki sel felaketine ilişkin açıklama
Baykar teknoloji lideri Selçuk Bayraktar: TB3 ve Kızılelma 2023’te göklerde
Rekabet Kurulu'na üst üste atamalar... Alınan karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Dedektif anne tacizciyi sigara kokusundan buldu! İstismarcı ünlü fenomenin ağabeyi çıktı

Dedektif anne tacizciyi sigara kokusundan buldu! İstismarcı ünlü fenomenin ağabeyi çıktı

Türkiye, Mersin'deki cinayet ile sarsılmıştı: Minik Müslüme'nin ölümünde flaş gelişme

Türkiye, Mersin'deki cinayet ile sarsılmıştı: Minik Müslüme'nin ölümünde flaş gelişme

Thodex'in kurucusu Fatih Özer, Arnavutluk’ta mahkemeye çıktı

Thodex'in kurucusu Fatih Özer, Arnavutluk’ta mahkemeye çıktı

ABD, Rusya ve Çin'in uzay silahları için toplanıyor

ABD, Rusya ve Çin'in uzay silahları için toplanıyor

Bursa'da Roma dönemine ait lahit bulundu

Bursa'da Roma dönemine ait lahit bulundu

2022 ALES/2 sonuçları açıklandı!

2022 ALES/2 sonuçları açıklandı!