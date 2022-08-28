Kira savaşları ülkeyi karıştırdı! İhaleli kira dönemi: Fahiş fiyatı ver daireyi kap

İngiltere'de çok ciddi bir kriz yaşanıyor. İngiliz gazetesi The Guardian'a konuşan Londra sakinleri evlerin resmen ihale usulü ile kiralandığını ifade etti.Yüksek zam yapmak isteyen ev sahiplerinin ise kiracılarını evlerinden çıkarmak istediği ifade ediliyor. Pek çok insan için ev aramak resmen günlük yarı zamanlı bir iş haline geldi.Aynı zamanda ülkede yüksek enerji fiyatları ve enflasyon nedeniyle milyonlarca ev fahiş fiyatlara kiraya verilmeye ya da satılmaya başlandı.İngitere'nin Rightmove bölgesinden elde edilen veriler, ülkedeki kiraların rekor seviyeye ulaştığını ve bazı bölgelerde yıllık yüzde 20'den fazla ve Londra'da yüzde 15'ten fazla bir sıçrama olduğunu gösteriyor.Yapılan bir anket ise temmuz ayı başında kira için ortalama 127 başvurunun alındığını; ancak bölgede kiralanabilecek yalnızca 11 evin olduğunu gösterdi.The Guardian, yaşanacak bir yer bulmak için insanların bu kadar arayışta bulunmasını yeni bir meslek olarak tanıttı: Ev avcılığı.İnsanlar sürekli olarak öğle yemekleri arasında ya da otobüsteyken bile ev ilanı bildirimleri aldıklarını ve kiralık ev kovaladıklarını ifade ediyor.İngiliz gazetesi The Guardian'a konuşan Beth Holloway, iyi bir işi, referansları ve maaşı olduğunu ifade ediyor.Ancak kira bulmak onun için resmen bir çileye dönüşmüş durumda. Çeşitli internet sitelerinde evlere teklif verdiğini ifade eden genç kadın, 'Ev arkadaşımla listelenen fiyat üzerinden 200 sterlin teklif ettik ve başka biri 500 sterlin ya da 600 sterlin teklif ettiği ve 1 yıllık peşin ödemeyi kabul ettiği için evi tutamadık' dedi.Önceden randevulu bir eve gittiğinde ise kuyrukta 15 kişiyi bulduğunu ifade eden Holloway, 'Artık kırılma noktasına geldim' dedi.Araştırma uzmanı olan 27 yaşındaki Max Willson da benzer sıkıntılara sahip. Çok kötü durumdaki evinden taşınamya karar verdiğini ifade eden Willson, ev aramaya başlayınca acetenlerin 'En iyi teklifinizi' yapın diyerek resmen evleri ihaleye soktuğunu ifade etti.Bu durum sosyal medyaya da yansımış durumda. TikTok fenomeni olan Jess Geary, geçen hafta şehir merkezinden kira bulabilmek için tam 3 ay ev aradığını söylediği öfkeli bir video çekmişti.