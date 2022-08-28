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İstanbul dahil birçok ilde sağanak bekleniyor: Bu tarihlere dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 28 Ağustos-1 Eylül tarihlerini kapsayan hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı belirtilirken, İstanbul ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu birçok il için gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı. Peki önümüzdeki hafta hava durumu nasıl olacak? Hangi illerde sağanak bekleniyor? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

Ekleme: 28.08.2022 - 13:21 Güncelleme: 28.08.2022 - 13:28 / Editör: Ozge Selin
İstanbul dahil birçok ilde sağanak bekleniyor: Bu tarihlere dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki 5 güne ait hava durumu tahmin raporunu paylaştı.

Raporda; hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı belirtilirken, birçok il için sağanak uyarısı yapıldı.

Sağanak uyarısı yapılan iller arasında İstanbul, Ankara ve Eskişehir de bulunuyor.

Peki önümüzdeki hafta hava durumu nasıl olacak? Hangi illerde sağanak bekleniyor? İşte detaylar...

28 AĞUSTOS PAZAR HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Kastamonu, Çankırı, Çorum, Amasya, Bolu, Karabük, Sinop, Samsun ve Tokat'ın bazı kesimlerinde kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yurdun kuzey kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanağın

Kastamonu, Çankırı, Çorum ve Amasya çevreleri ile Bolu ve Karabük'ün doğu, Sinop ve Samsun'un iç, Tokat'ın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İstanbul dahil birçok ilde sağanak bekleniyor: Bu tarihlere dikkat

İşte önümüzdeki 5 güne ait hava durumu raporu

28 Ağustos Pazar

İstanbul dahil birçok ilde sağanak bekleniyor: Bu tarihlere dikkat

29 Ağustos Pazartesi

İstanbul dahil birçok ilde sağanak bekleniyor: Bu tarihlere dikkat

30 Ağustos Salı

İstanbul dahil birçok ilde sağanak bekleniyor: Bu tarihlere dikkat

31 Ağustos Çarşamba

İstanbul dahil birçok ilde sağanak bekleniyor: Bu tarihlere dikkat

1 Eylül Perşembe

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, Bilecik ve Sakarya çevreleri ile Balıkesir'in güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 33°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 31°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 32°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 36°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Denizli dışında bölgenin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 34°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Antalya'nın batısının iç kesimlerinin öğleden sonra yerel gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, batısının iç kesimleri öğleden sonra yerel gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı, kuzeybatısının yer yer çok bulutlu, Eskişehir, Ankara, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Çankırı çevreleri ile Ankara'nın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 33°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusunda kuvvetli olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 32°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuvvetli olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ve Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kastamonu ve Karabük'ün güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 30°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 31°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz Bölümü ile Doğu Karadeniz kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Çorum çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 35°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇORUM °C, 33°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 29°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık
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