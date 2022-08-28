İstanbul dahil birçok ilde sağanak bekleniyor: Bu tarihlere dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki 5 güne ait hava durumu tahmin raporunu paylaştı.Raporda; hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı belirtilirken, birçok il için sağanak uyarısı yapıldı.Sağanak uyarısı yapılan iller arasında İstanbul, Ankara ve Eskişehir de bulunuyor.Peki önümüzdeki hafta hava durumu nasıl olacak? Hangi illerde sağanak bekleniyor? İşte detaylar...28 AĞUSTOS PAZAR HAVA DURUMU NASIL OLACAK?Meteoroloji Genel Müdürlüğü, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Kastamonu, Çankırı, Çorum, Amasya, Bolu, Karabük, Sinop, Samsun ve Tokat'ın bazı kesimlerinde kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yurdun kuzey kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanağınKastamonu, Çankırı, Çorum ve Amasya çevreleri ile Bolu ve Karabük'ün doğu, Sinop ve Samsun'un iç, Tokat'ın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.İşte önümüzdeki 5 güne ait hava durumu raporu28 Ağustos Pazar29 Ağustos Pazartesi30 Ağustos Salı31 Ağustos Çarşamba1 Eylül PerşembeBÖLGE BÖLGE HAVA DURUMUMARMARAParçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, Bilecik ve Sakarya çevreleri ile Balıkesir'in güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 33°CParçalı bulutluİSTANBUL °C, 31°CParçalı bulutluKIRKLARELİ °C, 32°CParçalı bulutluKOCAELİ °C, 36°CParçalı, yer yer çok bulutluEGEParçalı ve çok bulutlu, Denizli dışında bölgenin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR °C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ °C, 34°CParçalı bulutluİZMİR °C, 31°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMANİSA °C, 33°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAKDENİZParçalı ve az bulutlu, Antalya'nın batısının iç kesimlerinin öğleden sonra yerel gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 34°CAz bulutluANTALYA °C, 31°CParçalı ve az bulutlu, batısının iç kesimleri öğleden sonra yerel gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY °C, 36°CParçalı ve az bulutluISPARTA °C, 31°CParçalı ve az bulutluİÇ ANADOLUParçalı, kuzeybatısının yer yer çok bulutlu, Eskişehir, Ankara, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Çankırı çevreleri ile Ankara'nın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ANKARA °C, 33°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusunda kuvvetli olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıÇANKIRI °C, 32°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuvvetli olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 28°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA °C, 33°CParçalı ve az bulutluBATI KARADENİZParçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ve Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kastamonu ve Karabük'ün güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.BOLU °C, 27°CParçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE °C, 30°CParçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKASTAMONU °C, 28°CParçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİNOP °C, 31°CParçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz Bölümü ile Doğu Karadeniz kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Çorum çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.AMASYA °C, 35°CParçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıARTVİN °C, 30°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıÇORUM °C, 33°CParçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN °C, 29°CParçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 33°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 34°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 36°CAz bulutlu ve açıkVAN °C, 31°CAz bulutlu ve açıkGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 40°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 37°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 39°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 38°CAz bulutlu ve açık