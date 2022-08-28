İstanbul dahil birçok ilde sağanak bekleniyor: Bu tarihlere dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 28 Ağustos-1 Eylül tarihlerini kapsayan hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı belirtilirken, İstanbul ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu birçok il için gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı. Peki önümüzdeki hafta hava durumu nasıl olacak? Hangi illerde sağanak bekleniyor? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki 5 güne ait hava durumu tahmin raporunu paylaştı.
Raporda; hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı belirtilirken, birçok il için sağanak uyarısı yapıldı.
Sağanak uyarısı yapılan iller arasında İstanbul, Ankara ve Eskişehir de bulunuyor.
Peki önümüzdeki hafta hava durumu nasıl olacak? Hangi illerde sağanak bekleniyor? İşte detaylar...
28 AĞUSTOS PAZAR HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Kastamonu, Çankırı, Çorum, Amasya, Bolu, Karabük, Sinop, Samsun ve Tokat'ın bazı kesimlerinde kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yurdun kuzey kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanağın
Kastamonu, Çankırı, Çorum ve Amasya çevreleri ile Bolu ve Karabük'ün doğu, Sinop ve Samsun'un iç, Tokat'ın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
İşte önümüzdeki 5 güne ait hava durumu raporu
28 Ağustos Pazar
29 Ağustos Pazartesi
30 Ağustos Salı
31 Ağustos Çarşamba
1 Eylül Perşembe
BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, Bilecik ve Sakarya çevreleri ile Balıkesir'in güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 33°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 31°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 32°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 36°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Denizli dışında bölgenin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 34°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Antalya'nın batısının iç kesimlerinin öğleden sonra yerel gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 34°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, batısının iç kesimleri öğleden sonra yerel gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı, kuzeybatısının yer yer çok bulutlu, Eskişehir, Ankara, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Çankırı çevreleri ile Ankara'nın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA °C, 33°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusunda kuvvetli olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuvvetli olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ve Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kastamonu ve Karabük'ün güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU °C, 27°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 30°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 31°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz Bölümü ile Doğu Karadeniz kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Çorum çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 35°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇORUM °C, 33°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 29°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık