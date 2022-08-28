İETT şoförü seyir halindeyken telefonla konuştu: Tepki gösteren yolculara hakaretler savurdu

Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki İBB yönetiminin, ulaşımda neden olduğu kaos her geçen gün içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Özellikle İETT'de iptal edilen seferler, arızalanan, yolda kalan hatta yanan otobüsler ve şoförlerin uygunsuz davranışları vatandaşları adeta çileden çıkarmış durumda. Bu arada yaşanan rezaletlere bir yenisi daha eklendi. Sefer sırasında telefonla konuşan İETT şoförü, tepki gösteren kadın yolcuya hakaret ederek otobüsü durdurdu gitmeyeceğini söyledi. Tepki çeken anlar cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

İBB yönetimi Ekrem İmamoğlu başkanlığında ulaşımda geciken seferler, arızalar, yanan araçlarla adeta sınıfta kaldı. Yaşanan mekanik problemlere şoförlerin uygunsuz davranışları da eklenince İstanbullunun çilesi katlandı.KADIN YOLCUYA HAKARETDün Bakırköy - Boğazköy seferini yapan 146 numaralı İETT otobüsünde, şoförün seyir halindeyken telefonla konuşmasına bir yolcu tepki gösterdi. Gelen tepki üzerine öfkelenen otobüs şoförü, kadın yolcuya hakaret etti.OTOBÜSÜ DURDURDUBu durum üzerine otobüsteki diğer yolcularda tepki gösterince, şoför hakaretler ederek aracı Avcılar mevkiinde bulunan bir durakta durdurdu. Şoför koltuğundan inen şahıs, daha sonrasında yine hakaretler savurarak vatandaşlar ile tartıştı. Yaşanan o anlar ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.VUKUATLARI BİTMİYORİETT şoförlerinin karıştığı vukuatların sayısı da giderek artıyor. Daha önce şoförler bıçak çekmekten, darp etmeye ve hakaret kadar uzanan birçok saldırının merkezinde yer almıştı. Rezaletler olaylardan bazıları hafızalardan çıkmadı.'SUSUN LAN SİZİ Mİ DİNLEYECEĞİZ'Kasım ayında İstanbul Kadıköy'de yaşandı. Mustafa A. bir arkadaşının sergisine katıldıktan sonra akşam saatlerinde Üsküdar'dan İETT'ye bağlı 12A hat numaralı özel halk otobüsüne bindi. Otobüs dolu ve çok sayıda yolcu ayaktaydı. Bir süre sonra şoför yolculara doğru bağırarak, Susun lan kafamız şişti, sizi mi dinleyeceğiz dedi.Şoför Kadıköy'e giderken Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin olduğu noktada önünde 20 metre kadar mesafede bir araç varken ani fren yaptı. Fren nedeniyle savrulan yolculardan bazıları yaralandı.DARP EDİLEN YOLCU BAYILDIKocamustafapaşa Mahallesi'nde ayakkabı boyacılığı yapan Kadir Şahin, dün akşam Esenler'deki evine gitmek için Fındıkzade durağından 33Y Eminönü-Yüzyıl otobüsüne bindi. Otobüs şoförünün aracın arkasına doğru ilerlemesini istemesi üzerine Şahin ile sürücü Alaaddin M. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine ikili arasında çıkan kavgada darbedilen Şahin, otobüste bayıldı.YOLCUYA BIÇAK ÇEKTİİETT'ye bağlı 34 JK 1228 plakalı özel halk otobüsünün şoförü, bir yolcuyla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine, yerinden kalkan şoför bıçakla yolcunun üzerine yürüdü. Cep telefonu ile çekilen görüntülerde şoförün yolcuyla tartışması, bıçakla otobüsün arka tarafına hareket etmesi, yolcuya "in aşağıya" diye bağırması, bir süre sonra ise otobüsü hareket ettirerek olay yerinden uzaklaşması yer alıyor.