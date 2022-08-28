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Beyaz Gazete
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Bakan Kurum'dan Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki: Her şey değişir, CHP değişmez

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı bir televizyon programındaki sözleri üzerine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İktidara gelirlerse milyonları ev sahibi yapmış, afetlerde milletin umudu olmuş Bakanlığımızı kapatacaklarmış. Bunu; tarihe musluk, ibrik ve heykellerle geçecek olan sözde çevreci CHP’den duyduğumuza şaşırdık mı? Tabii ki hayır!" dedi.

Bakan Kurum'dan Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki: Her şey değişir, CHP değişmez
Ekleme: 28.08.2022 - 16:01 Güncelleme: 28.08.2022 - 16:01 / Editör: Ozge Selin
Bakan Kurum'dan Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki: Her şey değişir, CHP değişmez
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir televizyon programındaki sözlerine yönelik olarak sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Bakan Kurum'dan Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki: Her şey değişir, CHP değişmez

"HER ŞEY DEĞİŞİR, CHP DEĞİŞMEZ"

Bakan Kurum, "Her şey değişir, CHP değişmez. İktidara gelirlerse milyonları ev sahibi yapmış, afetlerde milletin umudu olmuş Bakanlığımızı kapatacaklarmış. Bunu; tarihe musluk, ibrik ve heykellerle geçecek olan sözde çevreci CHP'den duyduğumuza şaşırdık mı? Tabii ki hayır! Milletin hayrına tek bir işin olmayacak, kalkıp bir de engelleniyoruz tezviratı yapacaksın. Şunu unutmayın!

Bakan Kurum'dan Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki: Her şey değişir, CHP değişmez

"TÜRKİYE'Yİ YEŞİLLE DONATMAYA AŞKLA DEVAM EDECEĞİZ"

Biz sizin köhnemiş zihniyetinize rağmen, yıllardır yok saydığınız bu aziz millet için yüzbinlerce yuva kurmaya, Türkiye'yi yeşille donatmaya aşkla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
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