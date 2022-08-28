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8 ayda rekor geldi! Yerli ve milli üretim İHA, SİHA ve İKU'lar göklerden inmedi!

Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığının envanterinde bulunan İHA, SİHA ve İKU'lar yılın ilk 8 ayında 26 bin 730 saat uçuş gerçekleştirerek rekor kırdı.

Ekleme: 28.08.2022 - 13:28 Güncelleme: 28.08.2022 - 13:29 / Editör: Ozge Selin
8 ayda rekor geldi! Yerli ve milli üretim İHA, SİHA ve İKU'lar göklerden inmedi!
İçişleri Bakanlığının yerli ve milli unsurları İHA/SİHA ve İKU'lar ile bu yılın 8 aylık döneminde 26 bin 730 saat uçuş gerçekleştirilerek terörden doğal afete kadar birçok olaya müdahale edildi.

Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın envanterinde bulunan İnsansız Hava Aracı (İHA), Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ve İnsanlı Keşif Uçağı (İKU) ile 2022 yılının 8 aylık döneminde 26 bin 730 saat uçuş gerçekleştirildi. Böylelikle bir rekora imza atılarak geçmiş yıllara göre en fazla havada kalınan süreye ulaşıldı. İHA, SİHA ve İKU'lar ile 2017 yılınının tamamında 10 bin 260 saat, 2018'de 15 bin 160 saat, 2019'da 25 bin 351 saat, 2020'de 38 bin 33 saat, 2021'de ise 34 bin 293 saat uçuş gerçekleştirildi.

8 ayda rekor geldi! Yerli ve milli üretim İHA, SİHA ve İKU'lar göklerden inmedi!

TERÖRİSTLERİN KORKULU RÜYASI OLDU
Yerli ve milli imkânlarla üretilen İHA/SİHA ve İKU'lar İçişleri Bakanlığınca terörle mücadeleden, yangın ve sel gibi doğal afetlere kadar birçok alanda etkili biçimde kullanılıyor.

Özellikle yurt içinde PKK terör örgütünün bitme noktasına getirilmesinde etkin rol oynayan İHA/SİHA/İKU'lar terör örgütü mensuplarının korkulu rüyası oldu. İHA/SİHA/İKU'lar sayesinde örgütün üstlenme, lojistik ve hareket kabiliyetleri büyük oranda son buldu.
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