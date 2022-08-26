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DSÖ: Bu yıl 1 milyon insan Covid-19’dan öldü

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, 2022'nin başından bu yana corona virüs kaynaklı ölümlerin 1 milyonu aştığını açıkladı. Hükümetlere sağlık çalışanları, yaşlılar ve yüksek risk grubu altındaki kişileri aşılama çağrısı yapan Ghebreyesus, "Dünya nüfusunun üçte biri, sağlık çalışanlarının üçte ikisi ve yaşlıların dörtte üçü hala aşısız durumda" dedi.

Ekleme: 26.08.2022 - 10:18 Güncelleme: 26.08.2022 - 10:24 / Editör: Ozge Selin
DSÖ: Bu yıl 1 milyon insan Covid-19’dan öldü
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, 2022'nin başından bu yana corona virüs kaynaklı ölümlerin 1 milyonu aştığını açıkladı.

Hükümetlere sağlık çalışanları, yaşlılar ve yüksek risk grubu altındaki kişileri aşılama çağrısı yapan Ghebreyesus, 'Dünya nüfusunun üçte biri, sağlık çalışanlarının üçte ikisi ve yaşlıların dörtte üçü hala aşısız durumda' dedi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Covid-19 nedeniyle bu yıl yaşamını yitirenlerin sayısının 1 milyonu geçtiğini bildirdi.
Örgütün Cenevre merkezindeki basın toplantısında konuşan DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Covid-19 salgınına dair son gelişmeleri değerlendirdi.

'ÜZÜCÜ BİR DÖNÜM NOKTASINI GEÇTİK'

Ghebreyesus, virüsün etkisini göstermeye başladığı 2019 sonlarından bu yana dünyada virüs kaynaklı 6,45 milyon can kaybının görüldüğünü belirterek, 'Bu hafta, yılın başından bu yana 1 milyon can kaybıyla üzücü bir dönüm noktasını geçtik.' dedi.

Can kayıplarını önleyecek ataçların bulunmasına rağmen bu kadar ölümün kabul edilemez olduğunu vurgulayan Ghebreyesus, 'Tüm hükümetlere, nüfuslarının yüzde 70'ini aşılama hedefi yolunda sağlık çalışanları, yaşlılar ve yüksek risk grubu altındaki kişileri aşılama çağrısında bulunuyoruz.' şeklinde konuştu.

Ghebreyesus, 136 ülkenin haziran sonuna kadar nüfusunun yüzde 70'ini aşılama hedefini tutturamadığını kaydederek, bu ülkelerden 66'sının henüz nüfusunun yüzde 40'ını bile aşılayamadığının altını çizdi.


Düşük aşılama oranı bulunan ülkelerde aşılama kapasitesinin giderek arttığını ifade eden Ghebreyesus, 'Daha fazlası yapılmalı. Dünya nüfusunun üçte biri, sağlık çalışanlarının üçte ikisi ve yaşlıların dörtte üçü hala aşısız durumda.' diye konuştu.


Ghebreyesus, DSÖ üyesi ülkelere test, genom sıralaması ve aşılama kapasitelerini azaltmama çağrısını yineledi.
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