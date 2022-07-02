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Ankara'yı sel aldı! 'Bu afetlik durum değil, Ankara'nın Büyükşehir Belediye Başkanı yok!'

Ankara yine bir sel felaketi ile karşı karşıya kaldı. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ortaya çıkan tablo ile ilgili 'Afet' diyoruz, 'Allah korusun' diyoruz. Fakat dünya ile karşılaştırdığımızda Ankara'ya yağan yağmurun onlarca kat fazlası yağmur yağıyor bir şey olmuyor. Ankara'da metrekareye yaklaşık 25-38 kg yağış düşüyor ve anında seller, taşkınlar meydana geliyor. Bu afetlik bir yağmur değil!" dedi. Altınok "Ankara'da çalışan bir Büyükşehir Belediyesi, çalışan bir Büyükşehir Belediye Başkanı yok! Olayın nedeni de budur." diye ekledi.

Ankara'yı sel aldı! 'Bu afetlik durum değil, Ankara'nın Büyükşehir Belediye Başkanı yok!'
Ekleme: 2.07.2022 - 23:52 Güncelleme: 2.07.2022 - 23:58 / Editör: Ozge Selin
Ankara'yı sel aldı! 'Bu afetlik durum değil, Ankara'nın Büyükşehir Belediye Başkanı yok!'
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok; Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ızgara ve mazgalların temizliğini dahi yapamadığını söyledi.

Altınok; 'Yağmur yağdığı zaman nereye gidecek? Izgara ve mazgallara. Bunların bakım ve temizliğinin yapılmadığı ortadayken felaketin geleceğini tahmin etmek, can ve mal kayıplarının olacağını söylemek neden zor olsun? Ölen insanlarımızı bir daha geri getiremeyiz' dedi.

Turgut Altınok'un açıklamaları şöyle: 'Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde sosyal belediyeciliğin ötesinde sosyal medya belediyeciliği var. Fildişi kulelerinden çalışmak var, hizmet değil konser belediyeciliği var!'

'Şuan görevde 3 yılı geçtik. Ankara'da daha eser anlamında açılan, hizmete giren köpek kulübesi dahi yok! Büyükşehir Belediyesi'nin temelini attığı, açtığı bir tane kütüphane, kreş, halı saha, spor kompleksi yok!

Ankara'yı sel aldı! 'Bu afetlik durum değil, Ankara'nın Büyükşehir Belediye Başkanı yok!'

Biz 38 tane halı saha yapmışız, 70 tane park yapmışız ki bir tanesi 97.000 metrekare ve içerisinde 12 tane spor tesisi var ama Büyükşehir'in yaptığı 10 metrekare bile spor tesisi, halı saha, park yok! Diktikleri bir ağaç yok!'

'Afet' diyoruz, 'Allah korusun' diyoruz. Fakat dünya ile karşılaştırdığımızda Ankara'ya yağan yağmurun onlarca kat fazlası yağmur yağıyor bir şey olmuyor. Ankara'da metrekareye yaklaşık 25-38 kg yağış düşüyor ve anında seller, taşkınlar meydana geliyor. Bu afetlik bir yağmur değil!'

Ankara'yı sel aldı! 'Bu afetlik durum değil, Ankara'nın Büyükşehir Belediye Başkanı yok!'

'Ankara Büyükşehir Belediyesi ızgara ve mazgalların temizliğini dahi yapamıyor. Bu bilançoları tahmin etmek zor değil. Yağmur yağdığı zaman nereye gidecek? Izgara ve mazgallara. Bunların bakım ve temizliğinin yapılmadığı ortadayken felaketin geleceğini tahmin etmek, can ve mal kayıplarının olacağını söylemek neden zor olsun? Ölen insanlarımızı bir daha geri getiremeyiz. Keçiören Belediyesi olarak her türlü desteği vermeye hazırız. Personel, ekip, ekipman ve araç ne gerekiyorsa. Bunun siyaseti olmaz, etik ve ahlaki değildir.'

'Ama durum ortada! Tekrar tekrar söyledik ve söylüyoruz; 'Eğer ızgara ve mazgalları temizlemezseniz bir yağmur daha yağarsa Ankara'da canlar gidecek' dedik. Altındağ'da, Akyurt'ta ve son olarak Keçiören'de…

Ankara'yı sel aldı! 'Bu afetlik durum değil, Ankara'nın Büyükşehir Belediye Başkanı yok!'

Bunun sorumlusu bellidir! Ankara'da yaşanan ölümlerin sebebi ihmaldir! Büyükşehir Belediyesi'nin ihmali, çalışmaması, insan hayatına vermediği değerin göstergesidir.'

'Ankara'da çalışan bir Büyükşehir Belediyesi, çalışan bir Büyükşehir Belediye Başkanı yok! Olayın nedeni de budur. Tüm işleri sosyal medya, başka bir şey yok.

Açın bakın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ne kadar sokaklarda, ne kadar vatandaşın yanında olduğunu görün. Eser ve proje belediyeciliği yok!

'Halkçı başkan' diyorlar ama halkın yanında yok! Ankara'yı yönetemeyen Türkiye'yi nasıl yönetecek? Vay halimize! Var olan hizmetleri devam ettiremiyor, yenileyemiyorlar ve Türkiye'yi yönetmeye aday oluyorlar.'

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