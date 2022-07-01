FETÖ’nün şok mangalarına operasyon

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik operasyonlarına aralıksız devam ediyor. TEM Şube, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün TSK'ya sızan mensuplarının Kara Harp Okulunda örgüt mensubu olmayan öğrencilere yönelik okuldan ve TSK bünyesinden ayrılmalarını sağlamak amacıyla sistematik şekilde mobbing ve baskı uygulayıp kötü muamelede bulundukları belirlendi. Ayrıca şok mangalarına dahil ettikleri, haksız yere sicil bozdukları, sair suretle her türlü baskı ve haksız uygulamalara maruz bırakarak okuldan ayrılmaya zorladıkları tespit edildi. Bu şekilde mağdur sayısınca İşkence suçunu işlediklerine dair deliller elde edilen daha önceden ihraç edilmiş olan 3 binbaşı, 9 yüzbaşı, 3 üsteğmen ile emekli 1 albay olmak üzere toplam 16 örgüt mensubu tespit edildi.BYLOCK TESPİT EDİLDİTEM Şube ayrıca, HTS analiz çalışmaları sonucu ile içerik çözümleme çalışmaları sonucu düzenlenen raporlara göre başkaları adına kayıtlı GSM hatları üzerinden FETÖ/PDY silahlı terör örgütün gizli haberleşme aracı olan Bylock kullandıkları tespit edilen ve örgüt mensubu oldukları dair ifadeler bulunan; 3'ü görevde, 8'i ihraç edilmiş öğretmen olan toplam 11 kişi belirlendi.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmaya yönelik olarak Ankara Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, 27 şüpheli hakkında Ankara merkezli 11 ilde operasyon düzenledi.