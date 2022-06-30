Emine Erdoğan'dan koruyucu ailelere 'anlamlı' mesaj...

Emine Erdoğan, Koruyucu Aile Günü dolayısıyla Türkiye genelindeki koruyucu ailelere tebrik kartı yolladı.Tebrik kartında koruyucu ailelerin gününü kutlayan Emine Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:'Kıymetli koruyucu ailemiz, sizin yüce gönlünüz ve yüksek sorumluluk duygunuz sayesinde çocuklarımız sevgiyle büyüyor. Bir çocuğa yuva olup sevgi ve emek vermenin değeri ölçülemez.Umutla yarınlara hazırladığımız evlatlarımız hepimizin geleceği. Devletimiz de her koşulda sizin yanınızda olmaya devam edecek. Biz sizlerle büyük bir aileyiz. Hepinize en kalbi duygularla teşekkür ederim. 30 Haziran Koruyucu Aile Günü'nüzü kutlarım.'Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bu yıl ilk kez 81 ilde düzenlenen şenliklerle kutlanan '30 Haziran Koruyucu Aile Günü' kapsamında, 6 Temmuz'da Emine Erdoğan ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın katılımıyla Ankara Millet Bahçesi'nde koruyucu ailelerle bir program düzenlemeyi planlıyor.