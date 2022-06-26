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Gurbetçilerin gelişi yoğunlaştı, sınır kapılarından girişler artt!

Avrupa’nın farklı ülkelerinden gelen binlerce gurbetçi, sınır kapılarından geçiyor, kapılarda yoğunluk oluşturuyor. Gurbetçiler, ana vatana gelmenin mutluluğunu yaşıyor.

Ekleme: 26.06.2022 - 16:36 Güncelleme: 26.06.2022 - 16:37 / Editör: Ozge Selin
Gurbetçilerin gelişi yoğunlaştı, sınır kapılarından girişler artt!Yıllık izinlerini alan gurbetçiler, yollara düştü…

Kara yolunu tercih eden gurbetçiler, sınırlarda da yoğunluk oluşturdu.

Kapılardan girişler artarken; gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı olmak üzere Edirne'deki sınır kapılarından ana vatana giriş yapıyor.

Gurbetçilerin gelişi yoğunlaştı, sınır kapılarından girişler artt!

Türkiye'ye gelmenin mutluluğunu yaşıyorlar
Türkiye'ye ulaşmanın mutluluğunu yaşayan gurbetçiler, sınır kapısındaki işlemler için sıraya girdikten sonra memleketlerinin yolunu tutuyor.

Almanya'dan gelen Cengiz Yeşildal, sınırdan yurda girince tüm yorgunluklarının bittiğini söyledi.

Gurbetçilerin gelişi yoğunlaştı, sınır kapılarından girişler artt!

“Tüylerim diken diken oluyor”
Türkiye'yi çok özlediklerini ve tatil boyunca sevdikleriyle hasret gidereceklerini belirten Yeşildal, şunları kaydetti:

“Yolda yaşadığımız tüm stresi tüm yorgunluğu burada unutuyoruz. Vatan sevgisi böyle bir şey. Ailemizi çok özledik. Tüylerim diken diken oluyor. Tatil bittiğinde dönüş yolunda gelecek yılın tatilini düşünmeye başlıyoruz. Bir yılın hemen geçmesi ve bir an önce Türkiye'ye gelmek için gün sayıyoruz.”

Gurbetçilerin gelişi yoğunlaştı, sınır kapılarından girişler artt!

“Vatana gelince her şeyi unutuyoruz”
Şevki Yıldırım ise ana vatana gelmenin huzurunu yaşadıklarını ifade etti.

Okulların kapanmasıyla gelişlerin yoğunlaştığını dile getiren Yıldırım, “Yollar kalabalıktı ama vatana gelince her şeyi unutuyoruz. Vatan bizim için özlem ve hasret demek. 32 yıldır Almanya'da yaşıyorum. 6 haftalık tatilin ilk haftası geçtikten sonra nasıl geçtiğini anlamıyoruz.” dedi.

Gurbetçilerin gelişi yoğunlaştı, sınır kapılarından girişler artt!

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