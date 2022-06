Eski eşi CHP'li Aykut Erdoğdu'nun ses kaydını paylaştı! CHP'li Erdoğdu'dan skandal ifadeler: 50 kişiyle birlikte oldu, ona babalık yaptım

CHP, İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, ses getiren bir skandalla Türkiye'nin gindemine oturdu.Geçtiğimiz günlerde CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Avukat Tuba Torun ile dünya evine giren Aydoğdu'nun 3 ay önce ayrıldığı eşi, açtığı Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.Eski eşinin, Tuba Torun ile ilişkisini öğrendikten hemen sonra alınan ses kaydını Özge Erdoğdu, “Bu kaydı 3,5 ay önce aldım. Eski eşim Aykut Erdoğdu’nun Tuba Torun la ilişkisini öğrendikten hemen sonra. Aykut Erdoğdu beni Tuba ile ilişkisi olmadığına ikna etmeye çalışırken, ‘50 kişi ile yatmış’ dedi. Daha sonra 50 kişi ile yattı dediği Tuba Torun ile evlendi!” notuyla paylaştı.Paylaşım bir anda sosyal medyada gündeme oturdu.Paylaşımda Erdoğdu'nun, eşini Tuba Torun ile ilişkisi olmadığına ikna etmeye çalışırken, Torun için partide neler yaptığını anlattığı kayıt yer aldı.Aykut Erdoğdu'nun kayıtta şu sözleri duyuldu:"Bak dertleşmekse şuysa buysa Tuba hiçbir şey çekmedi tamam mı? Tuba 50 kişiyle birlikte olmuş bir kız. 4 senedir ehlinamus. Parasını da evini de her şeyini şey yaparak.... Harbiden babalık yaptım ben. Ben olmasam gidecekmiş evlenecekmiş de yuva kuracakmış... Ulan ben bin kere söyledim önüne biri çıkarsa git! Şimdi bana böyle hayvanmışım gibi davramıp...Bak Özge kurultayda... Ben niye parti meclisine giremedim biliyor musun? Kemal Bey'i 5 kere aradım bunu listeye al diye. Oğuz'u 5 kere aradım beni çıkarın bunu alın diye.Çıktım bütün kurultay buna oy topladım kim yapar bunu be? Bu toplumda de ki bir tane namuslu adam bunu yapar. Sonuçta bunun hiçbir şeysi yok dedim. Bu girsin lan dedim biz bir şekilde hallederiz. Yaptığı iş mi yani?"Paylaşımın yayılmasından sonra Aykut Erdoğdu bir paylaşım yaparak yeni eşinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı.Erdoğdu, "Bu akşam eski eşimle birkaç ay önce yaptığım bir telefon konuşması sosyal medyaya düştü… Bu konuşma görüntülü olarak kaydedilmiş.Şartlar ne olursa olsun eski eşim ve çocuğumun annesi hakkında kötü birşey söyleyemem.Eşim Tuba şu an hastaneye kaldırıldı… Ben yanında olabilmek için Ankara’dan yola çıktım…Yaşattıklarım için kendisinden bütün kalbimle özür diliyorum…Şu an tek derdim oğlumu ve eşim Tuba’yı bu yaşananların şokundan koruyabilmek…" ifadelerini kullandı.