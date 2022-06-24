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Susturucu ve krokiler ortaya çıktı! İranlı suikast timinin kanlı planı çökertildi!

Türkiye'de bulunan İsrailli diplomat ve turistleri kaçırma ve silahlı saldırı eylemleri yapılacağı iddiasıyla İstanbul'da yakalanan İranlı suikast timinin adreslerinden kroki ve susturuculu silahlar çıktı. İki farklı hücrenin daha yurda giriş yaptığını tespit eden istihbarat birimleri, konuyla ilgili çalışmalarına devam ediyor.

Susturucu ve krokiler ortaya çıktı! İranlı suikast timinin kanlı planı çökertildi!
Ekleme: 24.06.2022 - 11:19 Güncelleme: 24.06.2022 - 11:27 / Editör: Ozge Selin
Susturucu ve krokiler ortaya çıktı! İranlı suikast timinin kanlı planı çökertildi!

İran'da son dönemde bilim adamları ve bürokratlara yönelik gerçekleşen suikastlerin ardından, geçtiğimiz 22 Mayıs'ta Devrim Muhafızları Kudüs Gücü komutanlarından Albay
Seyyad Hodayi de suikasta kurban gitmişti. Saldırılardan İsrail'i sorumlu tutan Tahran yönetimi intikam yemini etmişti.

İsrail iç istihbaratı, İsrail dışında bulunan vatandaşlarınamesaj göndererek İsrail'e dönmelerini veya kendilerini güvenli bir alana taşımalarını istemişti.

İsrail, Türkiye'de de 100'e yakın İsrailli bürokrat ile aileleri ve turistlere 'İran'ın hedefindesiniz derhal Türkiye'yi terk edin' mesajları göndermişti.

Susturucu ve krokiler ortaya çıktı! İranlı suikast timinin kanlı planı çökertildi!

SERİ OPERASYONLAR

Türk istihbarat makamları, iki hafta önce SAVAMA kontrolünde öğrenci, turist ve iş adamı görünümünde DMO (Devrim Muhafızları Ordusu) mensuplarından oluşan 5 kişilik bir timin Türkiye'ye giriş yaptığını belirledi. İstanbul'a girip kiraladıkları günü birlik evlere yerleşen ve 3 yerli iş birlikçiyle keşif çalışması yapan suikast timi, hedefte bulunan eski bir İsrailli diplomatın eşinin Beyoğlu'nda kaldığı oteli tespit edince turist görünümüyle otele yerleşti. Suikast timi, saldırı için harekete geçince operasyon düğmesine basan MİT ve Emniyet önce hedefteki İsrailli diplomat eşini uyarıp korumaya aldı. Suikast timinde yer alan 5 İranlı ile 3 yerli işbirlikçi 16 Haziran Perşembe gecesi düzenlenen seri operasyonlarla yakalandı.

Susturucu ve krokiler ortaya çıktı! İranlı suikast timinin kanlı planı çökertildi!

ÜLKELERİNE GÖNDERİLDİLER

Beyoğlu, Fatih ve Beylikdüzü'nde birisi otel ikisi günü birlik kiralık ev olmak üzere 3 ayrı adrese düzenlenen baskınlarla yakalanıp gözaltına alınan 5 kişilik suikast timi ve 3 yerli iş
birlikçinin kaldığı adreslerde yapılan aramalarda ise saldırılarda kullanılmak üzere hazırlanmış ikisi susturuculu 4 silah ile çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

Susturucu ve krokiler ortaya çıktı! İranlı suikast timinin kanlı planı çökertildi!

İncelemeye alınan dijital malzemelerde saldırı öncesi hazırlanmış keşif raporları ile hedefteki şahıslara ait kimlik ve adres bilgilerine ulaşıldı. MİT ve polisin casus filmlerini aratmayan bir
operasyonla kurtardığı eski büyükelçi eşiyle, hedefte oldukları tespit edilen birkaç İsrailli turist ise ülkelerine gönderildi.
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