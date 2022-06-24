Son sözleri ortaya çıktı! Şehit olmadan önce annesini aramış!

Uzman Çavuş Turgut İçen'in (30), Ecrin (3), Yaren (5) ve Yağmur (8) adını verdiği olmak üzere 3 kız babasıydı. Önceki akşam saat 21.00 sıralarında, İzmir'in Ödemiş ilçesinde yaşayan annesi Keziban İçen fenalaştı.Keziban İçen ile telefonla konuştu. Saat 22.00 sıralarında operasyona çıkan İçen, 24.00 sıralarında da şehit oldu. SABAH'a konuşan şehit babası İdris İçen, 'Annesi ile konuştuktan sonra, 'ben göreve gidiyorum.Hakkınızı helal edin. Telefonu kapatıyorum' demiş. Son sözleri bunlar oldu. 10 yıllık askerdi. 8 yıllık evliydi. Hayali yeni bir otomobil alıp kızlarını ve eşini gezdirmekti. Mesleğini severdi. Ailesine düşkündü' dedi.Astsubay Oğuzhan Arduç ise 8 ay önce Pembegül Arduç ile nikahlanmış, geçen ayda düğün yaparak evlenmişti. Emekli polis olan babası İbrahim Arduç'un 2015'te vefat eden ve 6 kardeş olan Oğuzhan Arduç'un Eskişehir'deki ailesi, acı haberle yıkıldı.Pençe-Kilit Operasyonunda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sercan Baş'ta(26), İstanbul Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'ndeki törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin babası Recep ve annesi Sevgi Baş, burada taziyeleri kabul etti.Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile MHP TBMM Başkanvekili Celal Adan'ın da katıldığı törende, kardeşi şehidin üniformasını giydi. Şehit Uzman Çavuş, Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verildi.Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'nda geçirdiği kaza sonucunda şehit olan Topçu Uzman Çavuş Fatih Özkaya (31) ise önceki gün acı haberi alınca kalp krizinden ölen babaannesi Fatma Özkaya'nın, yanına defnedildi.Oğlunun şehit haberini alınca kalp krizi geçiren ve Karabük'teki hastanede anjiyo yapılan şehidin babası Mehmet Özkaya, tabutu sarılarak, 'Fatih'im bana hakkını helal et oğlum, beni niye bıraktın oğlum' dedi. Şehidin üniformasını giyen eşi Sevgi Özkaya da (23) tabutuna sarılarak, ''O gün bana gülümsedin Fatih, sana doyamadım. Seni bırakmam dedin, bıraktın gittin. Sen o gece çok güzel yemek yedin, ben sana daha ne yemekler yapacaktım. Bizim ne güzel hayallerimiz vardı, bizi bıraktın gittin' diye ağladı.