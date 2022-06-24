Marmaris'te son durum! Bakan Kirişçi'den açıklama: ''Sıkıntı büyük ölçüde giderildi!''

Tarım Orman Bakanı Vahit Bakan Kirişçi ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Marmaris'te meydana gelen yangınla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Kirişçi yaptığı açıklamada 'Binlerce personel ve akredite STK'lardan arkadaşların gayretkeş çalışmalarıyla büyük ölçüde sıkıntı giderilmiş durumda diyebiliriz. O son sözü söyleyebilmek için bugünü takip etmek, bugünü izlemek durumundayız' dedi.'Birçok ülkeden destek talebi oldu. Tabi olumlu seyri göz önünde bulundurarak ve bunlarla ilgili gerektiğinde destek almak üzere bu taleplere teşekkür ettik.Ben tekrar teşekkür ediyor, vatanımıza milletimize geçmiş olsun diyorum bu haliyle. İnşaAllah daha iyi haberler de vermek üzere diyorum.Bakan Soylu da yaptığı değerlendirmede 'Ormancılarımıza yardımcı olan akredite STK'lar dışında sivil girişini engelledik. Sahada sadece profesyonel çalışma yürüttük. Aman birisine bir şey olacak mı? endişesinden ziyade orman yangınını söndürmeye odaklandık ve hava koordinasyonu da çok olumlu oldu. Marmaris'e yangının atlama ihtimaline karşı ki orada bir elektrik trafosu ve çöp toplama merkezi var. O tehlike işareti nedeniyle hava kararana kadar havadan, sonra da karadan olağanüstü bir koordinasyonla o bölgenin tamamını sektör sektör ayırıp söndürdüler.Şu an bir bölge var. Hem kara hem havadan etrafı çevrili. Tabi en büyük riskimiz öğleden sonra çıkacak rüzgar. Biz onun oluşturacağı risklerle ilgili tedbiri tüm arkadaşlarımız almaya çalışıyor.Buraya gelip buranın hassasiyetini yaşamadan bir söz söyleyip siyaset terennüm etmekle uğraşanlar var. Biz yalanla uğraşamıyoruz. Bir genel başkan yardımcısı buraya gelip burada helikopter yok demek bir yalandır.Ama ikinci büyük yalan yangın riskinin nereye olduğunu bilmeden Cumhurbaşkanlığının yeri için bütün hava uçaklarını kullanıyorlar demek burada yapılanları ve burada emek verenlere saygı göstermeden ulu orta yalan söylemesi kimseye yakışmaz. Genel Başkan sözcüsü olarak bulunan bir kişiye hiç yakışmaz. Bu insanlar burada emek veren insanlar 'sabaha kadar çalışıyoruz bu kadar yalandan yoruluyoruz siz ne yapıyorsunuz?' diyorlar.Orman yasaklarımız devam ediyor. Kimse kusura bakmasın. Bu ormanların sahibi doğadır. Ona kızmış buna kızmış ormana girip yakmış ve binlerce insan bunu söndürmeye uğraşıyoruz. Bu ormanlar piknikçilerin, alkol alacak olanların ormanları değildir. Orman Bakanlığı'nın belirlediği piknik alanları var. Haklısını dinlenmek istiyorsunuz. Buraları kullanabilirsiniz. Bu şahıs da savcılığa sevk edilecek. Bu işlerden canı yanan biri olarak söylüyorum bu cezalar özellikle bu cezalar arttırılmalıdır.