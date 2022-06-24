Afganistan çaresiz! Enkazlar elle kazılıyor!

Afganistan'da, son 20 yılın en ölümcül depreminde, hayatını kaybedenlerin sayısı bini ve yaralı sayısı bin beş yüzü aşarken, hala ulaşılamayan ve yardım götürülemeyen bölgeler var. 5,9'luk depremin oluşturduğu tahribat, zaman ilerledikçe ve yardım ekipleri facia bölgesine ulaştıkça daha iyi anlaşılıyor. Deprem nedeniyle en fazla insanın öldüğü ve hasarın oluştuğu Paktika vilayetinin Giyan ilçesinde hayatını kaybedenler, toplu mezarlara gömülmeye başlandı. Enkaz altından çıkarılan cesetler, önce cenaze töreni için Giyan Merkez Camii'ne getiriliyor. depremde hayatını kaybedenlerin çoğunun çocuk ve sonrasında kadın olduğu belirtildi. Camide son bir günde 60 defa toplu cenaze naması kılındığı kaydedildi. Enkazların altından da hala cesetler çıkmaya devam ediyor.Deprem bölgesinde alt yapının yetersizliği, yardım araçlarının kısıtlı sayısı nedeniyle, kurtarma işlemlerinde ilkel metotların kullanıldığı ve genelde enkazların elle kazılarak yaralı kişilere ulaşılmaya çalışıldığı belirtildi. Depremle birlikte bölgede yaşanan aşırı yağışlar nedeniyle dağlık bölgede heyelan tehlikesinin de yaşanması nedeniyle, araçların yıkım yaşanan bölgeye ulaşmakta zorluk yaşadığı belirtiliyor. Paktika eyaletindeki Taliban yetkilisi Mohammad Ismail Muawiyah, fiziki zorluklardan dolayı köylere ulaşamadıklarını ve kırsal kesimden depremin etkisine dair güncelleme alamadıklarını ifade etti.Paktika eyaletinin bir sakini olan Atiqullah Bahram, “Tüm ülkelerden yardım etmelerini istiyoruz. İçinde yaşayacağımız bir çadırımız bile yok” diye konuştu. Afganistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdul Qahar Balkhi ise düzenlediği basın toplantısında merkez üssü Khost kentinden 44 kilometre uzakta olan depremin Paktika ve Khost'a bağlı birçok köyü yerle bir ettiğini açıkladı.