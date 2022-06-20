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Bursa'da feci kaza: 4 ölü var! Beton mikseri otomobili böyle biçti!

Bursa'da feci bir kaza meydana geldi. Betor mikseri otomobili biçti. Araçta bulunan baba ve iki oğlu ile mikserin sürücüsü hayatını kaybetti.

Ekleme: 20.06.2022 - 14:45 Güncelleme: 20.06.2022 - 14:52 / Editör: Ozge Selin
Bursa'da feci kaza: 4 ölü var! Beton mikseri otomobili böyle biçti!Yürekleri yakan kaza saat 11.00 sıralarında Bursa İzmir karayolu İzmir Caddesi Görükle Kavşağı yakınlarında yaşandı...

Bursa'da feci kaza: 4 ölü var! Beton mikseri otomobili böyle biçti!

BURSA'DA KAHREDEN KAZA

İzmir-Bursa karayolu Bursa istikametinde seyreden Erol Yılmaz idaresindeki 16 NZR 88 plakalı beton mikseri yol kenarındaki bariyerlere çarparak yan yattı.

Bursa'da feci kaza: 4 ölü var! Beton mikseri otomobili böyle biçti!

Yaklaşık 100 metre bariyerlerin üzerinde sürüklenen beton mikseri Bursa-İzmir yolu İzmir istikametine gitmekte olan Mehmet Ali Korkmaz idaresindeki 16 APK 709 plakalı otomobile çarptı.

Bursa'da feci kaza: 4 ölü var! Beton mikseri otomobili böyle biçti!

Beton mikseri metrelerce sürüklendikten sonra bariyere saplanarak dururken, otomobil takla atarak kullanılamaz hale geldi.

Bursa'da feci kaza: 4 ölü var! Beton mikseri otomobili böyle biçti!

Hurdaya dönen otomobilde sürücü Korkmaz ile oğlu Mustafa Efe Korkmaz sıkıştı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Mehmet Ali Korkmaz ile oğlu Mustafa Efe Korkmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Bursa'da feci kaza: 4 ölü var! Beton mikseri otomobili böyle biçti!

Kazada sürücü Korkmaz'ın diğer oğlu Semih, kızı Elif Hüma, eşi Fatma Korkmaz ile Erol Yılmaz yaralandı. İlk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Semih Korkmaz ile Erol Yılmaz, hastanede hayatını kaybetti.

Bursa'da feci kaza: 4 ölü var! Beton mikseri otomobili böyle biçti!

İlk belirlemere göre Erol Yılmaz'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi.

Bursa'da feci kaza: 4 ölü var! Beton mikseri otomobili böyle biçti!

Krizin kaza öncesi ya da sonrası olduğuna dair rapor, otopsiyle netleşecek.

Bursa'da feci kaza: 4 ölü var! Beton mikseri otomobili böyle biçti!

Öte yandan Elif Hüma'nın hayati tehlikesinin bulunduğu, Fatma Korkmaz'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bursa'da feci kaza: 4 ölü var! Beton mikseri otomobili böyle biçti!

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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