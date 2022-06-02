Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuticareti yapıldığını belirlediği 5 adrese operasyon düzenledi.Operasyonda arama yapılan adreslerde 9 kilo 300 gram esrar, 16 gram metamfetamin, 1 gram eroin ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, 13 şüpheliyi de gözaltına aldı.Şüpheliler, sorguları için emniyete götürüldü.