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Süleyman Soylu'dan CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na SİHA tepkisi...

CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun Twitter'da SİHA'lar hakkındaki paylaşımı alıntılayarak, "Bu korku size yeter troller. Ama emin olun adil olacağız." sözüne İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tepki gösterdi.

Süleyman Soylu'dan CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na SİHA tepkisi...
Ekleme: 19.06.2022 - 09:32 Güncelleme: 19.06.2022 - 09:34 / Editör: Ozge Selin
Süleyman Soylu'dan CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na SİHA tepkisi...
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu üretilen yerli ve milli SİHA'larla ilgili skandal bir paylaşım yapmıştı.

'Bu korku size yeter, emin olun adil olacağız'
SİHA'lar hakkında yapılan bir paylaşımda geçen, 'Bayraktar Siha üretimi durduruldu. Dışişleri bakanı Sezgin Tanrıkulu Türkiye'nin savaş suçu işleyen bu ölümcül silahlara ihtiyacı olmadığını söyledi. Siha üretim merkezini yurt dışına taşıması için Selçuk Bayraktar'a iki hafta süre tanındı' sözlerini alıntılayan Tanrıkulu, 'Bu korku size yeter troller. Ama emin olun adil olacağız.' ifadelerini kullanmıştı.

Tanrıkulu'nun bu tehdit eden sözlerine AK Parti Gaziantep Genişletilmiş Danışma Meclisi toplantısına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan sert cevap geldi.

Süleyman Soylu'dan CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na SİHA tepkisi...

'Bu millet seni Dışişleri'nin lağımcısı bile yapmaz'
Bakan Soylu, Tanrıkulu'nu eleştirerek, Türkiye'nin her anlamda önemli bir fırsatı yakaladığını ve dünyada önemli bir yere geldiğini belirtip, ''Bu fırsatı kaçırırsak eskiden yaşadıklarımızı bizden sonra gelecek gençlerimize yaşatabilme konusunda önünü açmış oluruz. Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. 2023, 2053, 2071 hedefleri ile geçmişin Türkiye'sini bir daha yaşatmayız. Geçmişi ancak Kılıçdaroğlu bilir. Adamın birisi çıkmış Dışişleri Bakanı olursam SİHA'ların üretimine son vereceğim diyor. Bu millet seni Dışişleri Bakanı değil, Dışişleri'nin lağımcısı bile yapmaz'' ifadelerini kullandı.

Süleyman Soylu'dan CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na SİHA tepkisi...
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