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Başkan Recep Tayyip Erdoğan A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı kutladı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı kutladı. Hırvatistan karşılaşması ve milli takımın finaldeki rakibi Çekya hakkında bilgiler alan Başkan Erdoğan, "Filenin Efeleri"ni tebrik edip, final maçında başarı diledi.

Ekleme: 19.06.2022 - 15:17 Güncelleme: 19.06.2022 - 15:18 / Editör: Ozge Selin
Başkan Recep Tayyip Erdoğan A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı kutladı!
Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamaya göre Başkan Erdoğan, milli takımın 2021 CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Final'in yarı final maçında Hırvatistan'ı 3-1 yenmesinin ardından, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve başantrenör Nedim Özbey ile telefonla görüştü.

Hırvatistan karşılaşması ve milli takımın finaldeki rakibi Çekya hakkında bilgiler alan Başkan Erdoğan, 'Filenin Efeleri'ni tebrik edip, final maçında başarı diledi.
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