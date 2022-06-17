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DEVA Partisi'nde ayrılık depremi! Mahmut İbrahimoğlu istifa etti!

DEVA Partisi Şanlıurfa Eyyübiye İlçe Başkanı Mahmut İbrahimoğlu istifa etti. İbrahimoğlu'nun ardından bazı ilçe yönetim kurulu üyelerinin de istifa edeceği konuşuluyor.

Ekleme: 17.06.2022 - 00:38 Güncelleme: 17.06.2022 - 00:39 / Editör: Ozge Selin
DEVA Partisi'nde ayrılık depremi! Mahmut İbrahimoğlu istifa etti!
Demokrasi ve Atılım Partisi, Şanlıurfa'da istifa kararı ile gündemde. Partinin Eyyübiye İlçe Başkanı Mahmut İbrahimoğlu istifa ettiği ve çalışma arkadaşlarından helallik isteyerek partiyle ilişiğini kestiği öğrenildi. İbrahimoğlu'nun parti çalışmaları konusunda kendi teşkilatları ve il yönetimi ile bir uyum yakalayamadığı için istifa ettiği, İbrahimoğlu'nun ardından bazı ilçe yönetim kurulu üyelerinin de istifa edeceği konuşuluyor.

Daha da önce de partinin il yönetim kurulu üyesi ve başkan yardımcılarından Ömer Yılan ile Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Mali Müşavir Fehime Çoban Avcı da istifa etmişlerdi.
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