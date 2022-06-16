Sağlık borçlarına af yolda! Beş bin liranın altındakiler silinecek!

GSS borçları olanları yakından ilgilendiren son dakika gelişmesi yaşandı. Yüz binlerce kişiyi kapsıyor, detaylar belli oldu. 10 bin liraya kadar tüm borçlar silinecek. Bu sınırın altındaki borçlar silinecek, 10 bin liranın üzerinde olan borçların ise yarısının ödenmesi durumunda, kalan kısmı terkin edilecek. İşte GSS borcu hakkında merak edilenler…

Sağlık çalışanlarının özlük hakkında önemli iyileştirmeler içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulunda görüşülüyor. 14 maddelik teklifin 6 maddesi kabul edildi, bugün bitirilmesi bekleniyor.Teklife göre, sağlık borçlarının bir kısmı siliniyor. NTV ekibinden Özgür Akbaş canlı yayında teklifin ayrıntılarını aktardı.Sağlık Sigortasında borçlarından dolayı yararlanamayan kişilerin 31 Aralık tarihine kadar olan borçlarına ödeme kolaylığı geliyor.Kanun teklifinin yasalaştığı tarihten itibaren 1 yıl içinde borcun yüzde 50'sinin peşin veya taksitle ödenmesi halinde geriye kalan yüzde 50'lik borç silinecek.Bu kanun teklifinin yasalaşmasıyla birlikte borç tutarı 5 bin TL'nin altında ise borcun tamamı silinecek.Borcun yarısının 5 bin TL'nin altında olması durumunda ise 5 bin TL'nin tamamı silinecek geri kalan kısım ise tahsil edilecek.Borcunu peşin ödeyenler hakkındaki davalar düşecek, taksitle ödemek isteyenler için ödeme bitince davalar düşecek.