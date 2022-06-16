Mahir Ünal 'Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?' sorusunu yanıtladı!

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, katıldığı canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.Ünal, asgari ücrete temmuz zammının yapılıp yapılmayacağına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.Bu konularda siyasetin söyledikleri ile yürütmenin çalışmalarını birbiriyle çakıştırılmaması gerektiğini ifade eden Ünal, 'Bu konuda çalışma yapacak olan Çalışma Bakanlığı ve Sayın Vedat Bilgin'dir.' dedi.'Sayın Bilgin çalışmalarını tamamladıkça Sayın Cumhurbaşkanımız da bu konuları kamuoyuyla paylaşıyor.' ifadelerini kullanan Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü:'Önümüzdeki günlerde temmuz ayında yapılacak düzenlemelerle ilgili Sayın Vedat Bilgin kamuoyunu bilgilendirecektir.'Öte yandan, bugün konuya ilişkin bir açıklama da AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan geldi.TGRT Haber yayınına katılan Kurtulmuş, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:'Asgari ücrette yılbaşında olağanüstü artış yaşanması, vergilerden vazgeçilip vatandaşlara doğrudan destek verilmesi, bütün bunlar alım gücünü artıracak hamlelerdi.Temmuz ayında emeklilerimizin, çalışanlarımızın gelirlerinin artırılması, asgari ücretle ilgili çalışmalar bakanlığımızın önündedir. Çalışmalar yapılıyor inşallah temmuz ayıyla birlikte sabit gelirlinin alım gücünü artıracak bir dokunuş yapılacaktır.Vatandaşımızın enflasyonun altında ezilmemesini sağlayacak bir destek ortaya konulacaktır. Bakanlığımız bütün ayrıntılarını çalışıyor. Geniş bir kitleyi ilgilendirecek ücretlerde iyileşme temmuz ayında yapılacak.Vatandaşımızın şunu bilmesini isteriz eldeki imkanlar neyse maksimumunu kullanıp en geniş kitlenin alım gücünü artıracak tedbirleri hükümet almakta kararlı.'