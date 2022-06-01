İBB ulaşım konusunda sınıfta kaldı! “9 bin kişilik mahallede otobüs yok”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ulaşım konusunda eleştiriliyor. AK Parti döneminde düzenli olarak gelen otobüslerin Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanı olduktan sonra gelmediği yada otobüslerin seferlerinin iptal edildiği bildirildi. Aslıhan Türel isimli vatandaş, Sarıyer ilçesinde Ekrem İmamoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri'ne (İETT) tepki gösterdi.Aslıhan Türel şunları söyledi: "İETT ile uğraşmaya karar verdim. Böyle rezalet bir yönetim olamaz. CHP'nin kendi kalesi olan 9 bin kişilik mahallesinde otobüs yok. AK Parti zamanında sürekli olan otobüslerin saatleri seçim sonrası iptal edildi. Şimdi saatte bir olan otobüs ya bozuk, ya gelemiyor.""Şu an yine yaşlı insanlar yarım saatlik yokuşu tırmanmaya çalışıyor. Herkesin canı burnunda ve lanet okuyor. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İETT bu seçim işiniz zor. Oy deponuz çantada keklik değil artık. Alternatif arıyoruz.""Bugün de otobüs mazot akıtıyor. Şoför mağduriyet olmasın diye yola çıktı hayırlısı. Bakalım nerede duracak." "Sarıyer Belediyesi sana da sıra gelecek. Büyük bir az gelişmiş kasabaya çevirdiniz burayı!"Cengiz Şahin: "Aynı şekilde bizim bindiğimiz hattı çok fazla uzattıkları için az gelen otobüsler sayesinde pestil şeklinde yolculuk ediyoruz. Ton balığı kutuda bizden daha rahattır."