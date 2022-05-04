Ankara Büyükşehir Belediyesi 27 milyonu çöpe attı! Şentepe teleferiği yeniden bozuldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi Elektrik Gaz Otobüs Genel Müdürlüğü (EGO) tarafından yapılan açıklamada; "8 Nisan 2022 tarihinde tekrar hizmete açılan Yenimahalle-Şentepe Teleferik Hattı, sistemde meydana gelen teknik bir arıza nedeniyle geçici bir süre durdurularak onarıma alınmıştır. Onarımın tamamlanmasını takiben derhal hizmete açılacaktır. Bu süreçte teleferik hattında otobüslerimiz hizmet verecektir" denildi.Yenimahalle-Şentepe Teleferik Hattı'nın yapımına 14 Mayıs 2013'te başlanmış ve 17 Haziran 2014'te hizmete açılmıştı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, görev geldikten sonra Yenimahalle Metro İstasyonu ile Şentepe arasında kullanılan teleferiği arızalı olduğu iddiasıyla bakıma almıştı. Ankara Büyükşehir Belediyesi; yapımı istasyonlar ve tüm tesisleri ile yaklaşık 6 ayda 51 milyon TL'ye tamamlanan Yenimahalle Şentepe teleferiğe yaklaşık 27 milyon TL bakım ücreti harcadı. Yenimahalle Şentepe teleferiği 2 yıl 17 günde hizmete başladı.Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal, Yenimahalle Şentepe teleferiğinin bu kadar uzun süre çalıştırılmamasının kalıcı ve daha büyük sorunlara neden olacağına ilişkin açıklamalarda bulunduğunu hatırlattı.Fatih Ünal, şunları söyledi:"2 yıldır kapalı tuttukları Şentepe teleferiğini 'Büyük tamirat yaptık' diyerek geçen günlerde açan Ankara Büyükşehir Belediyesi, yine bakım nedeniyle hattı kapattığını açıkladı. Defalarca dile getirdik. Sistemin bu kadar uzun süre çalıştırılmaması kalıcı ve daha büyük sorunlara neden olur diye.""Maalesef dediğimiz gibi de oldu. İlk önce halat problemi diyerek uzun bir süre açamadıkları teleferik hattını şu anda da düzgün bir biçimde çalıştıramıyorlar. Bozdukları Sistem bir türlü dikiş tutmuyor.""Teleferik hattının çalıştırılmaması, kabinlerin uzun bir süre kullanılmaksızın halat üzerinde asılı kalması, akabinde halatın ömrünün bitmesine neden olunması ve büyük bakım yaptık diyerek koca koca puntolarla reklam yapılması deneyimsiz ekip elinde güzel sistemin çöp olmasına neden olmuştur. Haliyle ortada ciddi bir kamu israfı da söz konusudur. Buna sebep sorumlular mutlaka hesap vermelidir."Özellikle yılbaşından itibaren toplu taşımada ücretli hale getirilen aktarmalar hemşehrilerimizin ciddi mağduriyetine neden olmuştur. Bu durumdan en çok etkilenenlerin başında da Şentepeliler gelmektedir.Ücretsiz teleferik hattı ile kolayca metro hattına ulaşabilen hemşehrilerimiz, uzun bir süre çalıştırılamayan teleferik hattının Ücretli hale gelmesi ile birlikte daha da mağdur olmuşlardır. Sistemin sağlıklı çalışmasını temin sonrası Aktarmanın ücretsiz olması elzemdir."SABAH'a konuşan uzmanlar; teleferik sisteminin uzun süre çalışmaması, 55 tonluk gergi altında bulunan ağır halatın metal aksama temas ettiği bölgelerde bulunan kauçuk malzemenin hasar görmesine sebep olacağına dikkat çektiler.Uzmanların gazetemize yaptığı açıklama şöyle:"Ankara, Yenimahalle –Şentepe Teleferik Tesisi tek halatlı ayrılabilir klemensli 10 kişilik kabinli bir sistemdir. Teleferik tesisinde 105 adet 10 kişilik kabin bulunmaktadır. Taşıma kapasitesi bir yönde saatte 2400 kişidir.Teleferik tesisinin çekici halatının çapı 49 mm'dir. Çekici halat, istasyonlarda bulunan çarklar arasında bir halka oluşturmak suretiyle yaklaşık 55 tonluk bir gergi kuvvetiyle birleştirilir.Teleferik Sisteminin çalışma prensibi şöyledir: Sistemin sürüş motoru çekici halatı hareket ettirir. Kabinler yaklaşık 1,5 ton kuvvet uygulayan klemensler aracılığıyla çekici halata bağlanır. Kabinler istasyonlara giriş yaptığında klemensler çekici halattan ayrılır, saniyede 0,50 metre hızla istasyon içinde hareket eder. Bu arada yolcular kabinlere iner ya da binerler.Bu tür teleferik sistemleri şehir içlerinde düşük enerji sarfiyatıyla çok sayıda yolcuyu taşıma özelliğine sahiptir. Sistem sürekli hareket ettiğinden, her 15 saniyede bir kabin istasyon içine giriş yapar, 30 saniye içinde de yolcusunu indirir ve yeni yolcusunu alır.Bu teleferik sistemleri uzun süreli durduğunda büyük hasarlar oluşur.1-Kabinlerin uzun süre çekici halat üzerinde hareketsiz kalması çekici halata çok zarar verir. Rüzgarda salınan kabinleri tutan klemensler çekici halatın tellerinde kırılmalara sebep olur. Halatın ekonomik ömrü çabuk dolar. Halat değiştirilmek zorunda kalınır.2-Teleferik Sisteminin uzun süre çalışmaması, 55 tonluk gergi altında bulunan ağır halatın metal aksama temas ettiği bölgelerde bulunan kauçuk malzemenin hasar görmesine sebep olur. Ağır halat, hem istasyon içindeki çarklarda hem de makaralarda bulunan kauçuk malzeme üzerinde yüksek basınç uygular, uzun süre bu durumda kalan kauçuk malzeme elastik özelliğini kaybeder. Bu durumda yapılacak tek şey tüm kauçukları değiştirmektir.3-Teleferik Sisteminin uzun süre çalışmaması neticesinde direklerde bulunan makaraların içinde bulunan yağ hareketsiz kalır, yerçekiminin etkisiyle makaranın alt bölgesinde toplanır. Makara içinde yağsız bölgeler zamanla paslanır ve bu durumda makaranın değiştirilmesi zorunlu hale gelir.4-Teleferik Sisteminin uzun süre çalışmaması durumunda sistemin rutin bakımları da yapılmaz. Bu durumda, metal ve elektronik aksamda zamanla oluşacak paslanmalar malzeme kaybına sebep olur."