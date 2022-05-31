TİP'li milletvekillerinden köprüde provokatif eylem! Görevini yapan polislere saldırdılar...

TİP milletvekili Ahmet Şık ve beraberindeki TİP üyeleri köprüde Gezi olaylarının 9. yıldönümü bahenesiyle provokatif bir eyleme kalkıştı. TİP'liler bu provokatif eylemle sınırlı kalmayıp, kendilerini durdurmak için gelen polislere de saldırdı.

TİP milletvekili Ahmet Şık, Erkan Baş ve beraberindeki TİP üyeleri köprüde provokatif bir eyleme kalkıştı. TİP'liler köprünün demirlerine Gezi olaylarının 9. yıldönümü bahanesiyle 'Her yer Taksim her yer direniş' pankartı astı. TİP'liler bu provokatif eylemle sınırlı kalmayıp, kendilerini durdurmak için gelen polislere de saldırdı. Ahmet Şık, görevini yapan polise 'terbiyesiz, işgüzar' diyerek hakaretler de bulundu. Bir başka polise ise zor kullanarak yere yatırmaya çalıştığı anlar kameralara yansıdı.