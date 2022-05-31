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Molotoflu eylem hazırlığı yapan PKK/KCK yanlısı 2 kişi yakalandı

Mersin’de TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince Terör örgütü PKK/KCK adına eylem hazırlığında olan ve daha öncede eylem yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin molotof kokteyl ile vatandaşların araçlarına eylem hazırlığında oldukları ortaya çıktı.

Ekleme: 31.05.2022 - 11:36 Güncelleme: 31.05.2022 - 11:42 / Editör: Ozge Selin
Molotoflu eylem hazırlığı yapan PKK/KCK yanlısı 2 kişi yakalandı
Mersin'de TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince Terör örgütü PKK/KCK adına eylem hazırlığında olan ve daha öncede eylem yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin molotof kokteyl ile vatandaşların araçlarına eylem hazırlığında oldukları ortaya çıktı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK adına eylem hazırlığında olan ve daha önceden eylem yapan şahısların yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmalarda, molotof kokteyl ile vatandaşların araçlarını kundaklama planları yapan PKK/KCK yanlısı 2 kişiyi belirledi.

Ekiplerin düzediği operasyonla Ö.S. ve D.G. isimli şüphelileri gözaltına alındı.
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