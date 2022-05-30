Müsilaj ve imar kanunu mecliste! Görüşmeler sürüyor .

Teklifin ilk imza sahibi AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir: Sadece kabası alınarak Marmara Denizi'ne atılan atık suların bitirilmesine yönelik ileri biyolojik atık su arıtma tesislerinin hızlıca kurulması için farklı yollar sunarak yerel yönetimlerin teşvik edilmesini amaçlıyoruz. AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, 'Sadece kabası alınarak Marmara Denizi'ne atılan atık suların bitirilmesi için ileri biyolojik atık su arıtma tesislerinin hızlıca kurulmasını, bu tesislerin kurulması için farklı yollar sunarak yerel yönetimlerin teşvik edilmesini amaçlıyoruz.' dedi.Teklifin ilk imza sahibi AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, teklifin içeriği ve amaçlarına ilişkin bilgi verdi. Marmara Denizi'nde geçen yıl müsilaj sorunuyla karşılaşıldığını ve bu sorunun çözümüne yönelik takdire şayan çalışma yürütüldüğünü anlatan Demir, bu bağlamda TBMM'de araştırma komisyonu kurulduğunu anımsattı.Başkanlığını yürüttüğü TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu'nun bir rapor hazırladığını kaydeden Demir, komisyon üyesi milletvekillerine katkıları dolayısıyla teşekkür etti. Demir, komisyonun, Marmara Denizi'nin kurtarılması için alınması gereken acil tedbirleri tespit ettiğini belirtti.Düzenlemede çevreyi kirletenlere ciddi cezalar öngörüldüğüne işaret eden Demir, 'Tersanelere, limanlara ve gemilere çevreyi kirlettikleri zaman kesilen cezaları artırıyoruz. Sadece kabası alınarak Marmara Denizi'ne atılan atık suların bitirilmesi için ileri biyolojik atık su arıtma tesislerinin hızlıca kurulmasını, bu tesislerin kurulması için farklı yollar sunarak yerel yönetimlerin teşvik edilmesini amaçlıyoruz.' diye konuştu.AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, teklifte, Afyonkarahisar Kocatepe kasabası sınırları içerisinde yapılan kadastro çalışmaları kapsamında bir maddenin yer aldığına dikkati çekti. Özkaya, düzenlemenin yasalaşmasıyla kadastro tutanaklarında zilyet veya hak sahibi olarak belirtilen kişilerin veya mirasçılarının, 31 Aralık 2022'ye kadar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı birimlerine müracaatları halinde adlarına tescillerinin yapılacağını bildirdi.'KIYILARA TEK BİR ÇİVİ ÇAKILAMAZ'CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, Türk tarımının, sürdürülebilir ve ülkeye yeterli üretim konusunda ciddi sorunları bulunduğunu savundu. Türkiye'nin tarımda hala modern sulama tekniklerine geçemediğini öne süren Zeybek, Bakanlığın, küresel iklim değişikliğiyle mücadele bağlamında teşvik, hibe, yardım ve projelerle modern sulama yöntemlerine geçilmesini sağlaması gerektiğini belirtti.Güncel bir imar yasası hazırlanmasını öneren Zeybek, bu düzenlemeyle büyükşehirlerde deprem riski taşıyan bölgelerdeki yapı stokunun dönüşümüne destek sağlanmasının mümkün olabileceğini söyledi.AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, bazı muhalefet milletvekillerinin Anayasa'ya aykırılığını iddia ettiği maddeyle Türkiye Çevre Ajansı tarafından kıyıların korunmasının amaçladığını vurguladı. Nasır, ajansın TBMM'nin iradesiyle kurulduğunu, ilgili mevzuat izin vermediği takdirde söz konusu kıyılara tek bir çivi çakılamayacağını kaydetti.'SADECE MARMARA DEĞİL ÜLKENİN BÜTÜN DENİZLERİ RİSK ALTINDA'HDP Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce inşa edilen baraj, gölet ve diğer depolama tesislerinin maksat oranlarının Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmesine imkan sağlayan maddenin, dile getirildiği gibi 'kuraklıkla mücadelede' etkili olmayacağını savundu.İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral, Van Gölü'nün biriken bir su kaynağı olduğuna ve kirletildiğine işaret ederek, arıtılması için gölün çevresindeki belediyelerin desteklenmesini istedi.CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, müsilaj nedeniyle sadece Marmara Denizi'nin değil ülkenin bütün denizlerinin risk altında olduğunu söyledi. Su kaynaklarının korunmasında ileri biyolojik arıtmanın önemine değinen Şevkin, kaynakların korunmasında önceliğin onları kirletmemek olduğunu vurguladı.TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Genel Başkanı Ahmet Dursun Kahraman, su kaynaklarının korunmasının sadece yasal düzenlemelerle değil, kamu gücünün denetimdeki varlığıyla mümkün olabileceğini ifade etti.Komisyonda teklifin maddeleri üzerinde görüşmeler sürüyor.