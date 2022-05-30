Büyükşehir Belediyesi kaçak tur düzenliyor

İzmir Kurvaziyer ve Deniz Turizmi Derneği Başkanı Korhan Bilgin, kurvaziyer turizmi ile ilgili yaşadığı sıkıntılar ile ilgili SABAH'a açıklamalarda bulundu. Kurvaziyer gemilerinin yanaştığı Alsancak Limanı'nda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin turist danışma masasında adeta tur firması gibi 30 euroya şehir turu sattığı ortaya çıktı. Seyahat acentesi gibi faaliyette bulunan Büyükşehir Belediyesi turizmcilerin tepkisini çekti. Eskiden Tunç Soyer'in hayranı olduğunu ve kendisini turizmde bir duayen olarak tanıdığını anlatan Bilgin, 'Belediye başkanı seçildikten sonra hangi mantıkla bu yöne saptı anlayamıyorum. Basiretsiz bir başkan haline geldi' dedi.BABASININ MALI GİBİ LİMANI PARSELLEDİLERİzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Alsancak Limanı'nı adeta babalarının malı gibi parsellediğini söyleyen Korhan Bilgin, '30 euroya şehir turu satıyorlar. İzmir Ticaret Odası eski Başkanı Ekrem Demirtaş'ın gerçekleştirdiği her şeye sahip çıkmış. Gümrüklü alanın içerisinde kurulu turist danışma masasına İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanlarını doldurmuşlar. Bir seyahat acentesi mantığıyla otoparkın yarısını parsellemişler. Üstü açık otobüsleriyle şehir turu pazarlıyorlar. Bunu yaparken 1618 sayılı TÜRSAB kanununu çiğniyorlar. Kaçak olarak tur düzenliyorlar. İçişleri Bakanlığı'nın denetimine bile girebilecek bir durum yaşanıyor. Kurvaziyer gemilerini İzmir'e getiren Costa firmasını, Liman Müdürlüğü'nü yok sayıyorlar. Büyükşehir Belediyesi tur satarken, biz limanın içerisinde 2015'ten beri kira ödeyip, kuruş kazanamamış acentelerinin hakkı olan müşterileri, sanki bu gemileri kendi çabaları ile İzmir'e getirmiş edasıyla basına şov yapıp, içindeki yolcuları da, kendisine gelir kaynağı olarak addediyorlar' diye konuştu.COSTA FİRMASI BÜYÜKŞEHİR'DEN RAHATSIZ OLDUCosta firmasının İzmir Ticaret Odası ve TÜRSAB ile yaptığı toplantıda Büyükşehir Belediyesi'nin uygulamasından rahatsız olduğunu belirttiğini söyleyen Korhan Bilgin, 'Nasıl rahatsız olmasınlar ki, liman operasyonunu yapan Tan Tur, otobüslerini koyacak yer bulamadı. Alsancak limanına getirdikleri gemiyi belediye sahiplenmiş. İzmir İzmir olalı, Tunç Soyer uygulamalarından çektiği çileyi hiç çekmedi' dedi.YURT DIŞI BİLETİ SATARAK YASAYA AYKIRI İŞ YAPIYORLARBüyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in her şeyi kendisine siyasi şov aracı olarak kullanmanın kitabını yazdığını vurgulayan Bilgin, 'Midilli-Alsancak feribot seferleri başlıyor. Ama bir seyahat acentesinin himayesinde değil. Alın size 1618 TÜRSAB yasasına bir aykırılık daha. Yurt dışı operasyonu olan Midilli feribot biletini ancak bir acente satabilir. Kendisi satamaz. Ama ısrarla ihale açmayı reddeden Büyükşehir Belediyesi feribot seferlerini, İZDENİZ tarafından sattırtacakmış. Yasalara karşı gelen belediyeyi uyarıyoruz. Yurt dışına feribot seferlerinin biletlerini satamazsınız. Siz herhalde Konak-Karşıyaka feribot seferleri ile karıştırdınız bu işi sayın başkan. Uyarıyorum' şeklinde konuştu.