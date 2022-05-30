Başkan Erdoğan'dan Putin ile kritik görüşme! Dikkat çeken Suriye detayı...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile teledonfa görüştü.ELE ALINAN KONULARGörüşmede, ikili ilişkiler ve Rusya-Ukrayna savaşı ele alındı. Erdoğan, Suriye'de PKK'nın saldırılarını sürdürdüğünü belirtti.TERÖRDEN ARINDIRILMIŞ BÖLGE VURGUSUSuriye'de PKK'nın saldırılarını sürdürdüğünü belirten Erdoğan, terörden arındırılmış bölge vurgusu yaptı.Başkan Erdoğan, Putin'le görüşmesinde, İstanbul'da, Rusya, Ukrayna ve BM ile bir araya gelerek muhtemel bir gözlem mekanizmasında rol üstlenmeye hazır olduklarını iletti.