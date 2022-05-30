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Başkan Erdoğan, '31 Mart Dünya Tütünsüz Günü'nde gençlerle buluşacak!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tütün ürünü kullanımının zararları konusunda toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla ilan edilen "31 Mart Dünya Tütünsüz Günü"nde, alanında başarılı gençlerle bir araya gelecek.

Ekleme: 30.05.2022 - 19:55 Güncelleme: 30.05.2022 - 19:57 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan, '31 Mart Dünya Tütünsüz Günü'nde gençlerle buluşacak!
Dünya Sağlık Örgütü'nce ilan edilen '31 Mart Dünya Tütünsüz Günü'nde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, spor, sağlık, sanat, akademi, sivil toplum, eğitim ve gençlik çalışmaları alanında başarılı gençlerin katılımıyla etkinlik düzenlenecek.

Başkan Erdoğan'ın tütün ürünleriyle mücadeleye ilişkin mesajlarını paylaşacağı etkinlikte, gençler de gözlemlerini Erdoğan'a aktaracak.

BAŞKAN ERDOĞAN, TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN ZARARLARINI SIK SIK DİLE GETİRİYOR
Sigara karşıtlığını sık sık dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, tütün ürünlerinin zararları konusunda uyarılarda bulunurken, bu yöndeki yasal düzenlemelere de öncülük ediyor.

Erdoğan, uzun süredir, katıldığı toplantılar ile gezilerde sigara kullananlardan, bu alışkanlığı bırakacaklarına dair sözleri karşılığında paketlerini alıyor.

Bu paketler, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde de sergilenmişti.
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