ABD'de yeni salgın! Çilek ile bulaşıyor, yetkililer alarma geçti

ABD'de yeni bir salgın baş gösterdi. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), bir hepatit A salgını olduğunu açıklayarak durumu araştırmaya başladı.Cumartesi günü yapılan açıklamada hepatit A'nın muhtemelen taze organik çileklerden bulaştığı düşünülüyor.FDA, şimdiye kadar bir ölüm olmadığın, ancak Minnesota, Kanada ve Kaliforniya'da 17 vaka ve 12 hasaneye yatışın olduğunu söyledi.Hastalık başlangıcı olarak ise 28 Mart-30 Nisan aralığı alındı.Yapılan açıklama hastalığın taze organik çileklerle 'potansiyel olarak bağlantılı' olduğu yönünde.FDA, '5 Mart 2022 ile 25 Nisan 2022 arasında satın alınan FreshKampo ya da HEB marka organik çilekleri yemeyin, servis etmeyin ya da satmayın' dedi.FDA, aynı zamanda o dönemlerde alınan ancak daha sonra dondurulmak üzere yenen çileklerin de tüketilmemesi gerektiğinin altını çizdi.FDA ayrıca halka çağrıda bulunara hepatit A belirtileri gösteren kişilerin sağlık hizmetlerine başvurmasını istedi.Söz konusu markaya sahip çilekler ABD'nin pek çok yerel market ve zincir marketinde bulunuyor.Hepatit A, karaciğer fonksiyonalrını etkileyebilecek oldukça bulaşıcı bir virüs. Belirtiler arasında sarı cilt ve gözler, mide rahatsızlığı, kusma, mide ağrısı, ateş, koyu renkli idrar, ishal ve eklem ağrısı var.