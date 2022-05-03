İETT şoförü dehşet saçtı! Tartıştığı şoförün karnını yardı

29 yaşındaki Gözde Kum ile 31 yaşındaki Murat Kum İstanbul Üsküdar'da ikamet ediyordu. 27 Nisan günü aracıyla Atatürk Caddesi üzerinde seyir eden çift, 34 ZB .. plakalı bir İETT otobüsü ile yol verme yüzünden tartışma yaşadı. İddiaya göre İETT şoförü otobüsü çiftin kullandığı aracın önüne kırdı. Araç sürücüsü Murat Kum'da kaza olmaması için gaza basarak hızla uzaklaştı. İETT şoförü takip ettiği aracın yanına gelip çifte küfür ve hakaretler savurdu.MAKET BIÇAĞIYLA KARNINI YARDIYine iddiaya göre taraflar arasındaki tartışma kısa süre sonra arbedeye dönüştü. Araçtan inen sürücüler arasında kavga yaşandı. Elinde maket bıçağı olan İETT şoförü bıçağı sürücü Murat ve eşi Gözde Kum'a savurmaya başladı. Genç kadın şans eseri olayda yara almazken, mağdur eş bıçağın isabet etmesiyle karnından ağır bir şekilde yaralandı.GÖZYAŞLARIYLA İFADE VERDİÇevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen emniyet güçleri tarafından saldırgan şoför Cengiz K., gözaltına alınırken karnından yaralanan Murat Kum ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı Murat Kum ifade verecek durumda olmadığı için emniyette yaşadıkları saldırıyı eşi Gözde Kum anlattı. Genç kadın yol verme kavgası ile başlayan ve sonu dehşetle biten olayı gözyaşları içerinde ifade etti.'KENDİMİ KORUMAK İÇİN BIÇAKLADIM'İETT şoförünün gözü dönmüş bir şekilde eşini yaraladığını anlatan genç kadın, kendisine de maket bıçağıyla saldıran Cengiz K.'den şikâyetçi oldu. Emniyette ifadesi alınan saldırgan ise ifadesinde tartışma yaşadığı sürücü Murat ve eşinin kendisine saldırdığını, önce kaşından yaralanıp darp edildiğini ardından kendisini otobüse kilitlediğini söyledi. Şoför araç kapısını kırarak içeri giren Murat ve arkadaşları tarafından dakikalarca darp edildiğini, aldığı darbeler nedeniyle torpido kısmına kafasını çarptığını ve eline geçirdiği maket bıçağıyla kendisini koruduğunu iddia etti.ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDIİfadesi ardından adli kontrol hükümleri uygulanarak öfke kontrolü amacıyla 3 ay boyunca hastanede tedavi edilmek şartıyla serbest bırakılan şoför hakkındaki soruşturma sürüyor. Mağdurların avukatı Ejder Görel'e SABAH ulaştı. Avukat, 'Müvekkillerim büyük bir korku ve panik yaşamıştır dehşet verici bu olay nedeniyle müvekkilim Mesut Kum karnından derin bir yara almış ve tedavisi halen sürmektedir. Yaşadıkları fiziki ve psikolojik müdahale nedeniyle zor günler geçiren müvekkillerimi bu duruma sürükleyen şoför ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Bu karar vicdanen ve hukuken usule aykırıdır. Karara itiraz edeceğiz davamızın arkasındayız' diye konuştu.