Hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji İstanbul dahil o iller için alarm verdi: Kar, sağanak ve fırtına…

Türkiye, yeni bir soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden ise ardı ardına uyarılar geldi. Meteoroloji'nin son tahminlerine göre yurdun büyük bir bölümünün yağışlı geçmesi beklenirken, bazı bölgeler için fırtına hatta çığ uyarısı verildi!Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği belirtildi. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yurdun güney kıyı kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde ve Doğu Anadolu'nun doğusunda dik ve eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.Meteoroloji'den Adana, Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye için ise sarı kodlu uyarı yapıldı.Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde yağışla birlikte biraz azalarak mevsim normalleri civarında seyredeceği, yurdun doğu kesimlerinde normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.KUVVETLİ RÜZGAR: Rüzgarın Batı Karadeniz kıyıları ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.BUZLANMA VE DON: Yurdun doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden, ulaşımda aksamalara ve olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.ÇIĞ: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.MARMARA: Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EGE: Parçalı ve çok bulutlu, Kuzey Ege'nin iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AKDENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunu yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.İÇ ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin kuzeydoğusu ile yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin kuzeyinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesigörüleceği tahmin ediliyor.BATI KARADENİZ: Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Batı Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile bölgenin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgarın Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.DOĞU ANADOLU: Çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların karla karışık yağmur, bölgenin yüksek kesimlerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.GÜNEYDOĞU ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, kuzey ve doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.