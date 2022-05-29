Kurbanlık fiyatları büyükbaşta 30 ile 50 bin TL arasında değişiyor

Müslümanlar için dini anlamda kıymetli olan Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı.Her yıl Hicri Takvim'e göre Zilhicce ayının onuncu gününde başlayan Kurban Bayramı'nda adak sunan Müslümanlar, bayrama bu yıl Temmuz'da kavuşacak.Bayram yaklaşırken kurbanlık fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler de 2022 kurbanlık fiyatları araştırmalarına başladı.Küçükbaşlar 6 bin TL'ye kadar yükselebilirGeçtiğimiz yıla göre büyük artış gösteren kurbanlık fiyatları da illere göre güncellendi. Bu yıl küçükbaş hayvanlar 2 bin 500 TL ile 3 bin TL bandından 6 bin TL'ye kadar yükseldi.1 tonluk hayvanlarda fiyatlar 70 bin TL'lere ulaştıBüyükbaş hayvanda ise fiyatlar en az 30 bin TL'den başladı. 55 bin TL'lere kadar çıkan büyükbaş hayvanların ortalama fiyatları karşısında 1 tonluk büyükbaşlarda hayvan fiyatının 70 bin TL'lere kadar yükseleceği tahmin ediliyor.Büyük illerde kurbanlık fiyatlarıİzmir Kurbanlık FiyatlarıKüçükbaş: 2.700 TL – 3.600 TLBüyükbaş: 33.000 TL – 52.000 TLİstanbul Kurbanlık FiyatlarıKüçükbaş: 2.800 TL – 4.500 TLBüyükbaş: 34.000 TL – 55.000 TLAnkara Kurbanlık FiyatlarıKüçükbaş: 2.600 TL – 3.800 TLBüyükbaş: 33.000 TL – 50.000 TLDiyarbakır Kurbanlık FiyatlarıKüçükbaş: 2.400 TL – 3.200 TLBüyükbaş: 31.500 TL – 50.500 TLRize Kurbanlık FiyatlarıKüçükbaş: 3.000 TL - 6.000 TLBüyükbaş: 35.000 TL - 52.000 TLKurbanlık fiyatları büyükbaşta 30 ile 50 bin TL arasında değişiyor #3Mersin Kurbanlık FiyatlarıKüçükbaş: 2.400 TL – 3.000 TLBüyükbaş: 31.500 TL – 50.500 TLŞanlıurfa Kurbanlık FiyatlarıKüçükbaş: 2.400 TL – 4.200 TLBüyükbaş: 32.500 TL – 50.500 TLKonya Kurbanlık FiyatlarıKüçükbaş: 2.600 TL – 3.500 TLBüyükbaş: 30.000 TL – 50.500 TLKocaeli Kurbanlık FiyatlarıKüçükbaş: 2.700 TL – 4.000 TLBüyükbaş: 31.500 TL – 50.500 TLAntalya Kurbanlık FiyatlarıKüçükbaş: 2.700 TL – 4.100 TLBüyükbaş: 32.500 TL – 52.500 TLAdana Kurbanlık FiyatlarıKüçükbaş: 2.500 TL – 3.500 TLBüyükbaş: 33.000 TL – 50.000 TLTrabzon Kurbanlık FiyatlarıKüçükbaş: 2.500 TL – 4.500 TLBüyükbaş: 33.000 TL – 56.000 TLGaziantep Kurbanlık FiyatlarıKüçükbaş: 2.400 TL – 3.200 TLBüyükbaş: 32.500 TL – 51.500 TLBursa Kurbanlık FiyatlarıKüçükbaş: 2.600 TL – 4.300 TLBüyükbaş: 33.000 TL – 54.000 TL